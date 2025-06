Carne paraguaya: precio de exportación está al alza, pero alertan de la falta de equilibrio en la cadena

La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) destacó ayer, miércoles, que el mercado internacional está mostrando signos alentadores: de enero a mayo, el promedio del valor de exportación fue de US$ 5.670 por tonelada y solo en el quinto mes del año alcanzó los US$ 5.787 por tonelada. Se resaltó además el “cambio de perfil” de nuestros principales mercados.

El presidente de Appec, Ramiro Maluff, detalló que Taiwán se está perfilando como un mercado de valor, con el 80 % de sus compras por encima de US$ 6.000 la tonelada, mientras que Estados Unidos se consolida como un destino de volumen, con el 80 % de sus compras por debajo de ese precio. Añadió que, al hacer la comparación entre 2024 y 2025, hasta mayo se observó un aumento general de 18% en volumen y de 37,5% en valores, con un nivel de faena que sigue creciendo paralelamente.

Ante este escenario, el gremio consideró llamativa la estrategia de algunas industrias frigoríficas de retirarse del mercado de compra de ganado. Incluso, de acuerdo con los datos, se visualizó que tres plantas dejaron de faenar dos días al mismo tiempo la semana pasada. “Eso es una luz amarilla en el tablero de control”, señaló Maluff.

Agregó que “se tenían valores muy razonables, de hasta US$ 4,40 por kilo al gancho, aunque en un momento las industrias decidieron salirse de la compra y regresaron con una oferta de US$ 3,50, que obviamente los productores no están validando ni concretando nuevas operaciones”.

Señales para iniciar diálogo

No obstante, el titular de Appec valoró que hay señales positivas por parte de la industria para iniciar un diálogo sobre los temas relevantes de toda la cadena, que el sector productivo espera se concrete en los próximos meses.

Según los datos, la mayor parte de la faena se está realizando actualmente con valores de compra arriba de US$ 4,20, mientras que la nueva propuesta de precios con la que salieron las industrias no fue aceptada por el productor. De ahí que las escalas de faena ya se están acortando y podría obligar a las industrias a retomar la compra a valores más justos próximamente.

El gremio enfatizó en que, gracias a las lluvias, hay buena disponibilidad y existe la posibilidad de cargarle más kilos baratos al ganado. “En el horizonte, hay señales positivas de que el segundo semestre será mucho mejor que el 2024”, subrayó Maluff.

Incremento en el valor del novillo “tipo”

La Appec recordó la herramienta denominada el “novillo tipo 2.0”, que mide la relación entre el precio del ganado y los ingresos obtenidos tras su industrialización.

Mencionó así que el novillo tipo 2.0 alcanzó en mayo un valor de US$ 1.322 por cabeza, que representa un aumento del 4 % con relación al mes anterior. A la par, el precio del ganado tuvo solo un aumento del 2 %, pero el Margen Bruto Industrial (MBI) incrementándose a 12 % con relación al mes anterior y alcanzando un registro total de 25,4% de participación.

“En los países donde hay menos concentración en el área de las industrias frigoríficas, ese margen está alrededor de 15%”, explicó.

En este contexto, la principal recomendación del gremio para los productores es utilizar la información y los números disponibles para la toma de decisiones en sus operaciones comerciales de ventas.

La importancia de lograr previsibilidad

Maluff recordó que desde hace tiempo el sector productivo viene alertando sobre la caída del hato ganadero a raíz del “cóctel explosivo” de bajos precios para la venta del ganado, que desmotivan la inversión, y las condiciones climáticas adversas.

Así, subrayó en que el productor necesita lograr “previsibilidad” de parte de la industria, con valores razonables, que le permitan invertir, encerrar animales en confinamiento o suplementación y lograr ejemplares terminados en el segundo semestre.