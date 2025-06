Pago de intereses de la deuda creció casi 12%

El informe de “Situación Financiera” de la administración central al mes de mayo, que dio a conocer la cartera de Economía y Finanzas, da cuenta de los pagos que se realizan cada mes en concepto de intereses de la deuda pública.

Los intereses de la deuda se pagan con recursos genuinos del Tesoro y esto genera cierta presión sobre las finanzas, porque cada vez demanda mayores fondos para cumplir con los acreedores.

Según los datos, de enero a mayo el Tesoro pagó más de G. 2,9 billones (US$ 378,6 millones al cambio vigente), lo que representa G. 315.000 millones (US$ 39,8 millones) y equivale a 11,8% más que la abonada el año pasado.

El MEF señala que el aumento se explica, principalmente, por los pagos de intereses de bonos soberanos emitidos por la cartera.

La última colocación de bonos soberanos se realizó a fines del mes de febrero, por un monto equivalente a US$ 1.200 millones.

Los datos señalan que al mes de abril el saldo de la emisión de bonos soberanos asciende a US$ 7.985,8 millones, a lo que se suma los bonos emitidos en el mercado local por US$ 1.696 millones, totalizando US$ 9.681,8 millones.

Segunda colocación de bonos

En cuanto al mercado doméstico, el MEF prepara para el miércoles 25 del presente mes la segunda colocación de bonos del Tesoro, cuyo monto aún no se definió, pero tiene disponible hasta un total de US$ 155 millones.

En la primera colocación realizada en marzo, el MEF adjudicó los títulos de deuda por valor de G. 262.000 millones (US$ 32,69 millones).

La deuda pública total, por su parte, al final del primer cuatrimestre del año ascendió a US$ 19.064,4 millones, que representa 41,3% del PIB.

El monto implica un aumento de US$ 981,2 millones con respecto al cierre del ejercicio 2024, cuando alcanzó US$ 18.083,2 millones, que representaba en aquel entonces 40,2% del PIB.

Déficit fiscal anualizado

El informe de Situación Financiera también da cuenta que en el mes de mayo se registró un superávit fiscal de 0,19% del PIB, el segundo consecutivo en lo que va del año.

Con este resultado el déficit fiscal acumulado al quinto mes cerró en 0,3% del PIB (US$ 153 millones) y el anualizado se situó en 2,63% del PIB.

El saldo rojo es levemente inferior al registrado en el primer cuatrimestre del año, cuando el acumulado representó 0,5% y el anualizado 2,7% del PIB, de acuerdo con los datos del MEF.

El plan de convergencia contempla para este año cerrar el ejercicio con déficit fiscal de 1,9% del PIB y para el próximo año, prevé volver al tope de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal.