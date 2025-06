Deuda pública: MEF prevé colocar otra partida de bonos

La nueva operación de endeudamiento, autorizada por ley de presupuesto, se realizará en moneda local a través del Banco Central del Paraguay (BCP).

En la primera colocación, realizada en marzo último, el MEF adjudicó títulos de deuda por valor de G. 262.000 millones (US$ 32,69 millones).

La cartera de Economía tiene disponibles aún bonos por un valor equivalente a más de US$ 155 millones para las subastas que están previstas en lo que resta del año.

Además de la programada para pasado mañana, miércoles 25 de junio, el calendario de subasta de bonos establece colocaciones para el miércoles 24 de setiembre y el miércoles 26 de noviembre.

Bonos en circulación

Según los datos del Ministerio de Economía, al 31 de mayo último, están en circulación en el mercado paraguayo bonos del Tesoro por valor de más de G. 7,3 billones (US$ 928,3 millones), emitidos entre los años 2018 y 2025.

El 75,48% de este total de deuda en bonos está en poder de bancos, financiera y cooperativas; mientras que el resto lo distribuyen entre el Fondo de Garantía de Depósitos 13,20%; Inversor Institucional 6,19%; persona física 0,34%; y persona jurídica 4,79%.

La cartera menciona también en su informe al mes de abril, que el 84,3% de la deuda pública correspondiente a la administración central se mantiene en dólares estadounidenses, que equivale a unos US$ 14.388 millones; el 15,1% en guaraníes, equivalente a US$ 2.571,6 millones; 0,5% en yenes, que representa US$ 88,3 millones y el restante 0,1% en otras monedas.

Bonos soberanos

En la colocación de bonos soberanos realizada en febrero en el mercado internacional, el 50% fue emitido en guaraníes y el otro 50% en dólares, lo que contribuyó a ir reduciendo la deuda en dólares estadounidenses.

La colocación de bonos soberanos fue por un monto total equivalente a US$ 1.200 millones, del cual solo el 39,3% de los fondos obtenidos fueron destinados a financiar el presupuesto y el restante 60,6%, para el pago y “bicicleteo” de la deuda pública.

La deuda mediante la colocación de bonos externos correspondiente al gobierno central suma US$ 7. 985,8 millones, que representa el 46,8% del total.

Deuda pública total

Al cierre del primer cuatrimestre del año, el saldo de la deuda pública total, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, ascendió a US$ 19.064,4 millones, representa el 41,3% del PIB.

A la administración central le corresponde US$ 17.066,8 millones, que representa 37% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.997,6 millones, que representa 4,3% del PIB, según el informe del MEF.

De enero a abril, la deuda pública se incrementó US$ 981,2 millones en comparación con la cifra registrada al final del año pasado, cuando cerró en US$ 18.083,2 millones, que entonces representaba el entonces 40,2% del PIB.