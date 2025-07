Cetrapam responsabiliza al Viceministerio de Transporte por la “degradación y decadencia” del sistema

Ya sea entre el intenso frío, calor o lluvia, día a día los ciudadanos experimentan las “reguladas” de los buses y deben esperar por varios minutos o incluso horas, para subir a algún bus.

Al respecto, según detalló hoy César Ruiz Díaz, representante del Cetrapam, la situación es generada por el Viceministerio de Transporte (VMT) y no por los empresarios, ya que a su criterio, la institución encabezada por Emiliano Fernández es la responsable de la “decadencia y degradación absoluta” del sistema.

Asimismo, sostuvo que “los empresarios tendrán su cuota de responsabilidad”, pero nuevamente pasó la pelota al VMT con el argumento que “son ellos los que me fijan las tarifas, son ellos los que me delinean los itinerarios, son ellos los que determinan cuántos buses tenés que tener".

“Nosotros no exigimos más, exigimos lo que nos corresponde; no queremos nada de lo que no nos corresponde. Los costos se disparan día a día, el dólar, los repuestos, aumentos en los salarios... agobian las cuentas”, alegó el empresario.

César Ruiz Díaz defiende a Peña

Finalmente, en referencia al presidente Santiago Peña dijo que “el presidente es una cosa y el viceministerio es otra cosa”.

“Este viceministerio no funciona, es así de simple y sencillo; a las pruebas nos remitimos”, concluyó.

