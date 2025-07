Paro del transporte público: Opama responsabiliza a Peña por crisis

Desde Opama, Griselda Yudice expresó su preocupación por la decisión de la Cetrapam de realizar un paro de transporte de 72 horas desde el 21 de julio y responsabilizó al gobierno de una gestión negligente que derivó en la crisis del transporte público.

“Esperábamos realmente que pudieran llegar a un acuerdo esta tarde y no vernos perjudicados los pasajeros una vez más, como si fuera que ya no sufrimos todos los días un pésimo servicio. Ahora tenemos que preocuparnos por cómo nos vamos a mover estos días que anuncian los transportistas que harán paro”, dijo.

Agregó que no entiende el motivo del gobierno para no pagar el subsidio, considerando que los perjudicados por la medida de los empresarios son los ciudadanos, siendo que ninguna de las autoridades públicas utiliza el transporte público.

“Dejar en claro que este colapso y esta crisis que estamos viviendo hoy es entera responsabilidad del gobierno actual que, además de tener una gestión negligente, permite mantenerse en esta situación de pésimo servicio y de chantaje, y de castigar a la ciudadanía por un problema que tiene con el gobierno, pero principalmente, el gobierno tiene que entender las consecuencias de no pagar el subsidio”, sostuvo.

Gobierno debe hacerse cargo

Yudice dijo que el gobierno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad de garantizar la movilidad de las familias trabajadoras y tomar algunas medidas, además de explicar por qué decide no pagar el subsidio que está presupuestado para este año.

“¿Qué va a hacer para garantizarnos la movilidad esos días y qué sanciones va a tomar contra los empresarios que nos van a dejar sin servicio? Considerando que este es un servicio imprescindible para el desarrollo del día a día de la sociedad. Necesitamos llegar al trabajo, los niños necesitan llegar a la escuela, los universitarios necesitamos llegar al hospital, a IPS, los hospitales de referencia están en el área metropolitana, las universidades públicas están en el área metropolitana”, aseveró.

Insistió en que es mucho lo que está en juego, ya que la medida de los empresarios va a perjudicar económica y socialmente al área metropolitana y particularmente a las vidas de los ciudadanos.

“Nosotros estamos de acuerdo con que este subsidio se mantenga, porque eso hace que el costo del bolsillo de las familias trabajadoras sea menor. Imaginate que ahora estás pagando G. 2.400, G. 3.400, va a pasar a pagar casi G. 6.000, eso va a afectar el bolsillo de las familias trabajadoras directamente y no garantiza que mejore el servicio”, lamentó.

Gobierno debe mejorar el transporte

Reiteró que el subsidio cubre parte del costo del pasaje, por lo que el viceministerio de transporte y el gobierno en general tienen que pensar como mejorar el pésimo servicio.

“Hoy colapsa el servicio con la falta de pago de subsidio, pero tenemos otros problemas. No se renuevan las flotas, no se cumplen los itinerarios, no se mejora el tiempo de movilidad, viejas deficiencias, viajamos hacinados, en las estriberas, esperando horas, el horario nocturno ya no tenés colectivo en la mayoría de los destinos, entonces hay mucho que el gobierno tiene que mejorar aparte del subsidio”, concluyó en entrevista con radio 780 AM.