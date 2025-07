MEF asegura que recursos para el pago de subsidio a transportistas están previstos

La cartera de Economía y Finanzas presentó en la fecha su informe de “Situación Financiera” de la administración central al mes de junio, en el que detalla los ingresos, gastos e inversiones y el resultado fiscal obtenido.

La presentación se realizó a través de una conferencia virtual, que estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González; y del director de Política Macro Fiscal, Rolando Sapriza.

Lea más: Presupuesto aumenta más de US$ 410 millones en el primer semestre

El gobierno central, según los datos expuestos, cerró el primer semestre con un déficit acumulado equivalente a 0,5% de PIB, que representa poco más de G. 1,7 billones (US$ 221 millones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el saldo rojo anualizado (en 12 meses) se situó en 2,76% del PIB y según las autoridades, la convergencia al 1,9% del PIB presupuestado está garantizada para el final del presente ejercicio.

Subsidio a transportistas

Tras la presentación del informe, las autoridades del MEF fueron consultados respecto a si esta cartera de Estado participaría de la reunión con los transportistas y si cuenta con los recursos para pagar el subsidio.

El viceministro González señaló que los subsidios están programados en la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) y se vienen pagando una vez por mes, además aseguró que los fondos están previstos para lo que resta de este año.

Lea más: Viceministro de Transporte: “El paro es ilegal porque no existe motivo suficiente”

Dijo que desde el MEF están al tanto de la reunión que se va a realizar hoy, que están en coordinación con el Viceministerio de Transporte, pero en lo que respecta a la participación de la cartera considera que la negociación es principalmente es con el Viceministerio de Transporte, para tocar puntos que guardan relación con la política de transporte.

Añadió que el rol del Ministerio de Economía es más bien coordinar con el Viceministerio de Transporte para el pago de los subsidios a los transportistas.

Ministerio de Trabajo convocó a tripartita

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) convocó para hoy, a partir de las 15:30, a una reunión tripartita entre el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y el Viceministerio de Transporte.

Lea más: Transporte Público: empieza hoy la reunión tripartita para destrabar el paro calificado como “ilegal”

La reunión es con el objetivo de buscar una conciliación y desactivar el paro anunciado por ambos gremios del transporte para los días lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de julio, por un periodo de 72 horas.

Los transportistas reclaman el pago inmediato del subsidio correspondiente a mayo y junio, unos US$ 8 millones, y la actualización de la tarifa técnica del pasaje, entre otros puntos.

Lea más: Senado analizará proyecto de ley que prohíbe subsidiar a empresas del transporte público

De acuerdo con los datos expuestos por el senador opositor Líder Amarilla a finales de junio, el pago del subsidio en los últimos tiempos viene aumentando considerablemente: en 2020 se pagó US$ 10 millones, en 2021 US$ 20 millones, en 2022 US$ 39 millones, al año siguiente subió a US$ 42 millones; en 2024 a US$ 46 millones y en lo que va del año 2025 US$ 37,9 millones.