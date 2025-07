DNIT negó datos a “comisión garrote” debido a ley que evita persecución política

La prohibición de entregar información a la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso Nacional que se creó en el marco de la investigación a varias ONG, cuando dicha información tributaria es utilizada para persecución política, figura en la ley de la propia creación de las comisiones bicamerales y en los estándares internacionales, según explicó Óscar Orué, director de la DNIT.

“Nosotros analizamos las solicitudes con todo el equipo jurídico y hubo un criterio ya uniforme en varias oportunidades de no brindar ninguna información a la Comisión Bicameral conforme a la prohibición que la propia ley establece. Lógicamente, a nivel internacional los estándares dicen que no se puede utilizar información tributaria para persecuciones políticas”, sostuvo.

Agregó que la Convención Multilateral para Asistencia Administrativa Mutua, firmada en el 2021, también prevé eso, lo que da los argumentos legales como para no informar lo que la “Comisión Garrote” solicitó a la DNIT.

“Ellos hacen mención al tema del tráfico de armas y ahí también es muy importante hacer una precisión, que desde que se creó la DNIT y después un decreto ya por el mes de octubre del 2023, el Presidente de la República había prohibido la importación legal de armas. Solamente con autorización de Dimabel se puede hacer importaciones”, aclaró.

Titular del DNIT desmiente a “comisión garrote”

Recordó que con Brasil se realizó el proceso tras las denuncias que se hicieron en su momento sobre tráfico de armas, teniendo en cuenta que había una autorización para importar armas, pero sin trazabilidad, además de hechos de corrupción, por los que fueron imputados y procesados militares.

“A mí me llama la atención que siendo una investigación binacional, que no encontraron pruebas a funcionarios de la DNIT en eso y ahora esta comisión sale, y dice que nosotros, no sé cómo fue el término que utilizaron. Es incorrecta la interpretación que ellos tienen, porque la prohibición está a partir de eso”, rememoró.

También tuvo en cuenta que una de las críticas que hace la “comisión garrote” es que las empresas de armas no pueden hacer transacciones en el sistema financiero, ya que los bancos y las financieras no le habilitan a las empresas importadoras de armas cuentas bancarias.

“No puede haber una trazabilidad dentro del sistema financiero, pero eso no es la culpa de la DNIT. Eso es una cuestión de criterios que tienen los bancos para poder habilitar cuenta. Los bancos, por ejemplo, no le habilita cuenta a empresas vinculadas a importación de armas. No le habilita cuentas a empresas de tabaco. No le habilita cuenta a empresas que tienen relación con juegos azar. Es una decisión de los bancos con sus sucursales o, en este caso, con las con los bancos que tiene vinculación en Estados Unidos”, detalló.

Orué desmiente a la “comisión garrote”

Orué fue consultado sobre las declaraciones de miembros de la “comisión garrote”, quienes acusaron a la DNIT de admitir importaciones de armas y municiones sin el correspondiente giro bancario respaldatorio en violación de la ley.

“No es cierto eso, no es cierto eso. Eso no es cierto porque en todo caso eso se hizo antes de la entrada en vigencia de la creación de la DNIT. Yo por eso digo, no sé qué es lo que ellos analizaron. No sé si analizaron esa investigación que se hizo, porque eso sí, ahí van a ver que en ese momento se aprobó ese tipo de movimiento, pero antes de que se cree la DNIT, no después”, puntualizó.

Recordó que la única vez que acudió a la comisión fue para explicar a los miembros que la DNIT no podía dar información cuando trataban el tema de las ONG, para ello podían recurrir a la justicia ordinaria para poder acceder a esa información, lo cual al final tampoco ocurrió.

“Yo no voy a aceptar una presión de ninguna naturaleza que no esté enmarcada en la ley. O sea, yo me baso exclusivamente en criterios objetivos y en lo que establece la norma constitucional y la norma legal, no voy a incurrir en ninguna falta, o sea, creo que tengo el conocimiento necesario como para poder saber cuándo está bien y cuándo está mal algo”, aseveró.

Lamentó que los parlamentarios que integran la comisión tengan que referirse a una institución que hoy está teniendo resultados muy importantes, como destapes de corrupción. Independientemente, a las declaraciones en contra de su gestión, Orué expresó estar a disposición y de brindar toda la información que la ley le permita.

“Hubo personas también del cartismo que me atacaron, o sea, creo que es parte también dentro de la responsabilidad que tengo de poder llevar adelante una institución que tiene una función muy sensible, como la es recaudar impuestos. Entonces, yo por lo menos estoy tranquilo, estoy con la conciencia de que hicimos, obramos correctamente y que eso que están manifestando en su informe no es correcto”, concluyó.