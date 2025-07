MOPC ignora a constructores locales, pero gestiona reunión entre Cámara Chilena y Peña

El mismo día en que la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) denunció una deuda impaga de US$ 150 millones por parte del Estado a contratistas de obras, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, realizó gestiones para que el presidente de la República, Santiago Peña, recibiera a empresarios de la Cámara Chilena de la Construcción.

Así, el presidente Peña se reunió ayer con Alfredo Echavarría, titular de la Cámara Chilena de la Construcción, con quien conversó sobre “las grandes oportunidades de inversión que existen en nuestro país para proyectos habitacionales”, según informó el Ejecutivo en sus redes sociales.

Fuentes del sector consideran que este gesto, más simbólico que efectivo, contrasta con la situación de las empresas locales, muchas de las cuales ni siquiera logran establecer canales mínimos de diálogo institucional con el MOPC, y mucho menos con el presidente Peña, a pesar de la gravedad del contexto económico.

Detalles de la deuda

Según denunció ayer la Capaco, la deuda de US$ 150 millones se divide en más de US$ 100 millones por certificados de obra —principalmente por trabajos realizados en 2024 y parte del 2025, bajo la actual administración— y US$ 50 millones de intereses arrastrados del gobierno anterior, pendientes de pago.

Cabe señalar que, a principios de año, las empresas accedieron a reducir la tasa de interés del 16-24% al 9%, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero aun así siguen sin cobrar.

El gremio enfatiza que la falta de pagos no solo asfixia financieramente a las empresas, sino que amenaza con paralizar obras y poner en riesgo el empleo directo e indirecto en el sector. “Si se corta el pago, se corta toda la cadena: el que provee el combustible, el de los repuestos y la mano de obra”, advirtió la Capaco.

