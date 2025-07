Municipalidad notifica a edificio para que repare vereda dañada por ANDE

En varios tramos de la céntrica calle Palma, las veredas que colocaron los contratistas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) están hundidas, rotas o inestables desde poco tiempo después de terminada la obra del cableado subterráneo ejecutada por la empresa estatal e inaugurada en noviembre de 2023.

“Antes de que se hicieran esos trabajos, nuestras veredas estaban en perfecto estado. Después de la intervención, el caminero quedó con otro color, mal nivelado y ahora está totalmente hundido y suelto”, aseguran desde la administración del Edificio Christian Sabe.

Lo que enoja a los residentes no es solo el deterioro evidente de la vereda, sino el hecho de que la Municipalidad de Asunción los responsabiliza por un daño que, afirman, fue causado por una entidad pública.

“Recibimos la notificación municipal por el estado de la vereda, pero fue la ANDE la que la rompió para hacer su obra. Ahora, nos quieren trasladar la obligación de repararla como si fuera culpa nuestra”, denunció un vocero de la administración.

Reclamos sin respuestas

Los vecinos explican que iniciaron los reclamos hace tres meses. El 25 de ese mes enviaron una notificación formal al presidente de la ANDE, Félix Sosa, y abrieron un expediente. “Desde entonces, el trámite no avanzó más allá de la mesa de entrada. No tuvimos ningún tipo de respuesta, ni por correo ni de forma presencial. Incluso fuimos hasta la ANDE a preguntar y nos dieron la misma promesa: ‘se les va a responder por correo’. Pero hasta hoy no pasó nada”, relataron.

En un intento por obtener algún tipo de atención, reabrieron el reclamo por la web, esta vez mencionando el expediente y el daño generado, pero la situación sigue sin solución.

A pesar de la gravedad del deterioro y del riesgo que implica para los peatones, ningún representante de la ANDE se presentó en el lugar a verificar los daños. “El tramo afectado es exactamente el que corresponde a la obra subterránea. Toda esa línea de vereda está hundida. Nos parece insólito que pretendan que seamos nosotros quienes paguemos por esto”, lamentaron.