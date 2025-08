¿Dónde está el gasoil? Contraloría sigue sin culminar la “revisión” de dudosa compra de Petropar a firma catarí

El pasado 30 de julio venció la sexta prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, concedió mediante una adenda a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, firma vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

A diez meses de haberse firmado el contrato “urgente” —adjudicado de manera apresurada a través de un procedimiento especial de contratación— la empresa aún no ha entregado un solo litro de combustible. Pese a ello, la estatal no informa si rescindirá finalmente el contrato, manteniendo un absoluto hermetismo sobre el tema. Ni Jara ni sus gerentes han dado explicaciones a la ciudadanía.

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, no ha concluido la revisión documental preliminar que inició en enero, la cual debía derivar en la apertura de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) o en una auditoría. Consultamos al contralor Benítez al respecto, pero evitó responder nuestras preguntas, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas también a través de la Dirección de Comunicaciones del ente de control.

Lea más: DNCP insiste en que Petropar no podía modificar plazo de entrega a firma catarí, pero no investiga de oficio

La última intervención que realizó la CGR

Lo último que se dio a conocer es que el subcontralor Augusto Paiva volvió a solicitar informes a la estatal a finales de junio, repitiendo casi los mismos requerimientos ya solicitados el 30 de enero pasado para actualizar la documentación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esa ocasión, Paiva subrayó que la apertura de una fiscalización o auditoría del contrato es una decisión exclusiva del contralor Benítez, quien en su momento minimizó el hecho de las reiteradas prórrogas otorgadas por Petropar a Doha Holding, evitando referirse a las posibles irregularidades en la adjudicación a una empresa sin experiencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso sostuvo que, al no haberse efectuado pagos, el caso “no es alarmante”. Cabe recordar que la Contraloría ya había “blanqueado” la fallida compra de gasoil a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, que hasta la fecha sigue sin pagar la garantía de fiel cumplimiento a la estatal porque el caso está judicializado. En esa oportunidad, el ente de control cerró su “análisis documental” con simples recomendaciones a Petropar, sin abrir una auditoría a pesar de los indicios de direccionamiento y posible corrupción en la petrolera pública.

Lea más: ¿Dónde está el gasoil? Petropar adjudica otra compra “urgente” ante nuevo incumplimiento de firma catarí

Instituciones de control hacen la “vista gorda”

Hasta ahora, ni la CGR ni la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Agustín Encina, han cuestionado la llamativa benevolencia hacia esta empresa desconocida en el rubro de combustibles. Incluso el propio Jara admitió públicamente la inexperiencia de la empresa, justificando con que estaba “aprendiendo” ante los reiterados incumplimientos.

La DNCP advirtió en reiteradas ocasiones que Petropar no podía modificar el plazo de entrega del millonario contrato con la firma catarí. Sin embargo, pese a detectar irregularidades en seis adendas sucesivas, hasta ahora no ha iniciado ninguna investigación de oficio y su titular también evita pronunciarse al respecto.

Lea más: Petropar justificó seis prórrogas a firma catarí con un mismo dictamen técnico

No se reclama millonaria garantía: Referentes del fútbol detrás de la operación

A diez meses de constantes incumplimientos, la petrolera pública no ha puesto fin al contrato ni ejecutado la garantía de fiel cumplimiento, por un monto de US$ 3.050.000 —presentada como declaración jurada por la firma—, equivalente al 5% del total del contrato (superior a US$ 61 millones). Esta garantía, además, fue presentada solo como una declaración jurada, sin respaldo de póliza de seguro ni aval bancario, aunque se menciona al Qatar International Islamic Bank (QIIB) como “garante”. La vigencia de esta caución también fue extendida hasta el 30 de septiembre mediante la última adenda firmada por Jara y el jeque Khalifa Hamad Al-Thani.

Lea más: ¿Dónde está el gasoil? Petropar adjudica otra compra “urgente” ante nuevo incumplimiento de firma catarí

Hasta el momento, el combustible no ha llegado y Petropar no ha dado ninguna explicación oficial. La firma catarí consignó como su dirección local en el contrato al Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico de Doha Holding y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol, cuyo hijo está vinculado a la compañía extranjera.

Según los datos disponibles, Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo aparece como representante de Doha Holding. Ni los Domínguez ni Jiménez respondieron sobre los reiterados incumplimientos, pese a las consultas realizadas por este medio en múltiples ocasiones.