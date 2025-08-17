Se repite la larga fila para comprar carne: “Gracias al Presidente estamos así”

El frigorífico Concepción, ubicado en zona del Mercado 4, tiene ofertas de cortes de carne con valores que se situarían en prácticamente la mitad que en otros lugares. La promoción motiva una fila de personas que va por varias cuadras y esta situación se observó hace un par de días, también ayer y vuelve a repetirse hoy.

En un sondeo realizado por ABC TV, varias de las personas, entre ellas inclusive adultos mayores, comenzaron a sumarse a la fila entre las avenidas Perú y Rodríguez de Francia desde las 05:00.

“Cuando vine ya estaba mucha gente y es injusto. En todas partes tiene que bajar, no solo acá. Es claro que no estamos bien, no luego”, comentó una mujer de 70 años que aseguró llegar a las 05:30 de este sábado.

Otro ciudadano, con la misma edad, mencionó que es la primera vez en su vida que debe formar una fila así para comprar carne y apuntó que “gracias al presidente estamos así” en referencia a Santiago Peña. “¿Por qué no baja en todos lados? Ni en la dictadura se vio esto, es una pena”, agregó.

Santiago Peña y su “burbuja”

El comentario general de la gente coincidía en que Santiago Peña aparentemente vive en una “burbuja” e incluso un ciudadano apuntó que el mandatario es “plaga”.

“Se le olvidó la gente más humilde, gobierna para los más manguruyú; no le interesan los pobres", precisó el hombre.

Una mujer también lamentó que “está muy caro todo, exageradamente” e instó a Peña a que recorra los hospitales, escuelas o vea la enorme cantidad de personas que esperan transporte público a diario para darse cuenta de que “no estamos todo bien”.

Una larga fila, que se suele observar en los hospitales, ahora también se registra, pero no para acceder a algún turno o medicamento, sino, para comprar carne.

