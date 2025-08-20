Tormenta deja sin energía a varias ciudades en distintas zonas del país

El gerente de Distribución de la ANDE, Ing. José González, detalló que entre las 10:30 y las 13:30 se produjeron salidas de servicio puntuales en el área metropolitana debido a las tormentas.

“En total, 15 alimentadores de 23.000 voltios quedaron fuera de servicio, algunos de manera parcial debido a los fuertes vientos y a la lluvia en zonas como Villeta, Guarambaré, Capiatá, La Victoria, Loma Pytã, Limpio, Mburucuyá, San Lorenzo, Tres Bocas y Barrio Molino”, explicó.

Según precisó, estos alimentadores fueron normalizados en un promedio de 50 minutos, aunque persistían reclamos puntuales que seguían atendiendo las cuadrillas técnicas.

Entre las principales causas de las interrupciones mencionó “líneas de media tensión sueltas por ramas de gran porte, cartelerías caídas próximas a la red y árboles que se desplomaron sobre los conductores”.

Consultado sobre la proporción del daño, González explicó que fueron 15 sobre un total de 321 alimentadores de 23 kV en el área metropolitana.

Puestos subterráneos de ANDE durante tormentas

Otro aspecto que resaltó el gerente fue el desempeño de los puestos de distribución subterráneos, que en tormentas anteriores sufrieron inundaciones. “Estamos trabajando conjuntamente con los frentistas, con la ESSAP y también en la reposición de bombas de desagües en aquellos casos averiados o que fueron objeto de hurtos”, destacó.

Lea más: Video: fuertes raudales en el barrio San Pablo de Asunción

En tanto que en el interior el país el impacto fue mayor. Según el informe de la Dirección de Gestión Regional de la ANDE, en la Zona Norte (Concepción, San Pedro y Amambay) se reportaron 28 alimentadores afectados; en la Zona Central (Central, Cordillera y Paraguarí), 20; en la Zona Centro (Caaguazú, Caazapá y Guairá), 12. Asimismo, en la Zona Sur (Itapúa, Misiones y Ñeembucú), quedaron fuera de servicio 22 alimentadores; en la Zona Este (Alto Paraná y Canindeyú), 16; y en la Zona del Chaco (Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay), 1.