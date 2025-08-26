Petropar fracasa en otra compra de gasoil a desconocida firma emiratí

Luego de varios “engaños”, Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, dio por terminado el contrato con la empresa Evolution Group FZ LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que debía proveer hasta 40.000 metros cúbicos de gasoil a la estatal.

De acuerdo con los datos oficiales, la compañía está representada por Alberto Pudda, quien presentó un pasaporte italiano al momento de la firma, y por Rodrigo Andrés Castro Vargas, domiciliado en Asunción. Como dirección local, consignó el noveno piso de la Torre 1 del World Trade Center, sobre la avenida Aviadores del Chaco.

La rescisión fue formalizada mediante la resolución N° 579, firmada por Adalberto Acuña, encargado de despacho de la presidencia de Petropar, el 25 de julio último, aunque recién ahora, un mes después, se dio a conocer. El documento canceló el contrato por incumplimiento en la entrega, pese a que la empresa había sido adjudicada por un monto superior a US$ 24 millones (unos US$ 602 por metro cúbico, al momento de la adjudicación) con un diferencial de apenas tres centavos por galón americano.

Lea más: Incumplimientos y nuevas adquisiciones: Petropar lanza licitación de gasoil urgente

Petropar no informa si recuperó garantía

Evolution Group debía entregar el combustible en mayo, según lo estipulado en el contrato suscrito el 7 de abril, con vigencia hasta el 30 de junio, ya que se trataba de una compra urgente bajo procedimiento especial de contratación. Sin embargo, no cumplió. Ante esa situación, Jara firmó una adenda con Pudda que extendió el plazo hasta el 31 de julio, pero la firma nunca renovó la garantía de fiel cumplimiento -como se comprometió en la adenda-, lo que derivó en la rescisión apenas cinco días antes de que venza la caución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La póliza de seguro comprometida por la compañía era por US$ 1.204.652, de la Aseguradora Tajy, con vigencia hasta el 31 de julio. Sin embargo, la estatal confirmó que no se renovó, por lo que canceló el contrato a días de su vencimiento. Al cierre de esta edición, Petropar no respondió si logró ejecutar esa garantía, aunque en la resolución de rescisión se instruyó a la Dirección Operativa de Contrataciones a intimar a Evolution Group al pago de la caución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Dónde está el gasoil de firma emiratí? Petropar también benefició con prórroga a una desconocida empresa

Firma “engañó” a Petropar, que recurrió en gastos inútiles

Según el documento, desde la fecha tentativa de entrega (27 al 31 de mayo) la empresa nunca brindó información certera sobre el producto. Petropar solicitó en reiteradas ocasiones datos para poder realizar la nominación de carga y enviar barcazas al kilómetro 171 del Paraná Guazú, en Argentina, para traer el producto, pero las respuestas fueron evasivas.

El 21 de mayo, la empresa extranjera se comprometió a entregar el carburante en la primera semana de junio, sin documentación que lo respaldara. Pese a ello, Petropar movilizó barcazas, incurriendo en costos millonarios sin resultados, ya que el combustible nunca apareció. A partir de allí, siguieron las excusas, videoconferencias canceladas y hasta la mención de una supuesta embarcación que nunca llegó.

Finalmente, con la garantía sin renovar y sin pruebas de que el gasoil existiera, la estatal decidió rescindir el contrato y según los expertos, si no logra recuperar la garantía, se pudo incurrir en una posible lesión de confianza.

Lea más: Petropar y la firma catarí incumplidora: “Solo manejo documentos y nada más” , afirma Julio Jiménez

Caso similar a Doha Holding, pero este contrato no se rescinde aún

El caso Evolution Group recuerda al de Doha Holding Group LLC, empresa catarí vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. Esta compañía tampoco entregó un solo litro de combustible pese a recibir seis prórrogas, la última venció el 31 de julio.

A diferencia de Evolution Group, a Doha Holding no se le rescindió aún el contrato, y todo lo relacionado a una nueva extensión del plazo se maneja con absoluto hermetismo.

Desde la adjudicación a Evolution Group, este medio solicitó sin éxito información sobre el origen del combustible comprometido. Petropar nunca ofreció respuestas claras ni documentación que confirme la existencia del producto.