Jubilados del IPS instan a reforma administrativa para “gastar mejor”

Ante las discusiones en el marco de las reformas al régimen de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) que garanticen su sostenbilidad en el tiempo, jubilados cuestionan los argumentos de las autoridades de la previsión e insisten que la “reforma” debe empezar en la administración. “Se debe gastar mejor”, insistió Pedro Halley de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay en entrevista en Enfoque Económico de ABC Cardinal.

Halley, ex gerente de prestaciones económicas de la previsonal aseguró que ninguna reforma será lo suficientemente efectiva sino hay un cambio en la forma de gestionar los recursos. Añadió que hay varios vicios que se arrastran por ejemplo en la licitación de medicamentos que requieren una revisión y mejor control, también mencionó el control a evasores, incluido el Gobierno.

Dijo además que hoy las reservas del IPS llegan a US$ 2.665 millones y que los ingresos de la previsional oscilarían mensualmente en alrededor de US$ 100 millones, con lo cual deberían cubrir perfectamente los gastos. Añadió que hay incoherencias con lo que explican los directivos respecto a la situación financiera, y que por esa razón también los jubilados están formando un equipo técnico con profesionales y expertos para tratar de explicar estas diferencias.

Según directivos del IPS, desde 2020 se utilizaron más de US$ 150 millones de la renta de las inversiones para cubrir el pago a jubilados y pensionados, dinero que debería haberse incorporado a la reserva del fondo de jubilaciones.

Explican que años atrás se calculaba que el “descalce” entre los ingresos y egresos del fondo jubilatorio recién se produciría en 2038, pero la crisis se “adelantó 18 años”, algo que atribuyó a la pandemia de covid-19, que causó el cierre de muchas empresas y el despido de trabajadores, impactando en los ingresos de aporte obrero-patronal.

Para garantizar la sostenibilidad del fondo, autoridades de la previsional aseguran que se debe realizar reformas en el sistema. La primera medida que entró en vigencia este año fue la de elevar de tres a diez años la base para el cálculo del haber jubilatorio. Pero preven otros cambios y no descartan el aumento de la edad para jubilación o años de aporte.