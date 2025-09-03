Feriado si clasifica Paraguay: Deberíamos festejar trabajado, dice Fedemipymes

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, confirmó que en caso de que la Selección Paraguaya de Fútbol clasifique este jueves al mundial, se decretará feriado, conforme a la ley que permite al Poder Ejecutivo decretar tres feriados extraordinarios.

Al respecto, el titular de la Federación Paraguaya de Mipymes, Luis Tavella, dijo que el feriado afectará a las microempresas.

“Soy un enamorado del fútbol, pero también estoy enamorado del trabajo y si clasificamos, deberíamos festejar trabajando. Si vos farreás hasta tarde, lo único que vas a hacer es emborrachas para no ir a trabajar al día siguiente”, indicó el titular de la Fedemipymes.

A renglón dejó su reflexión: “¿Quién se va a tener que hacer cargo de los costos? Porque las empresas vamos a tener que pagar el día. ¿Qué vamos a hacer los que tenemos algún contrato para entregar un proyecto a tiempo?"

“Sencillamente, ese feriado es para farrear, porque es eso lo que se va a hacer. Lo que haces es decirle a la gente que pude farrear hasta las 7 de la mañana y después te vas a dormir todo el día”, remarcó.

“¿Hay una idea de cuánto le va a costar al país parar un día solamente porque nos vamos al campeonato mundial? Las que más van a sentir son las micro y medianas empresas, que representa caso el 70% del empleo”, sentenció Tavelle, en comunicación con la 1.080 AM.