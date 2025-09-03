Economía

Feriado si clasifica Paraguay: Deberíamos festejar trabajado, dice Fedemipymes

Ante la confirmación de que el viernes será feriado en caso de que la selección paraguaya clasifique al mundial 2026, el presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes, Luis Tavella, indicó que saldrían perdiendo las micro y medianas empresas. Resaltó que él es un enamorado del fútbol, pero considera que no es la forma de celebrar.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 16:48
Hinchas albirrojos festejaron en las calles del microcentro el empate de la Paraguay ante Colombia.
Hinchas albirrojos festejan en el microcentro de Asunción, luego de una victoria de la selección paraguaya por Eliminatorias.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, confirmó que en caso de que la Selección Paraguaya de Fútbol clasifique este jueves al mundial, se decretará feriado, conforme a la ley que permite al Poder Ejecutivo decretar tres feriados extraordinarios.

Al respecto, el titular de la Federación Paraguaya de Mipymes, Luis Tavella, dijo que el feriado afectará a las microempresas.

“Soy un enamorado del fútbol, pero también estoy enamorado del trabajo y si clasificamos, deberíamos festejar trabajando. Si vos farreás hasta tarde, lo único que vas a hacer es emborrachas para no ir a trabajar al día siguiente”, indicó el titular de la Fedemipymes.

A renglón dejó su reflexión: “¿Quién se va a tener que hacer cargo de los costos? Porque las empresas vamos a tener que pagar el día. ¿Qué vamos a hacer los que tenemos algún contrato para entregar un proyecto a tiempo?"

Lea más: ¿Cuántas mipymes hay en Paraguay y a qué se dedican? MIC actualizó base de datos

“Sencillamente, ese feriado es para farrear, porque es eso lo que se va a hacer. Lo que haces es decirle a la gente que pude farrear hasta las 7 de la mañana y después te vas a dormir todo el día”, remarcó.

“¿Hay una idea de cuánto le va a costar al país parar un día solamente porque nos vamos al campeonato mundial? Las que más van a sentir son las micro y medianas empresas, que representa caso el 70% del empleo”, sentenció Tavelle, en comunicación con la 1.080 AM.

