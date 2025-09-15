La Caja Fiscal acumula un déficit millonario al cierre de agosto

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del sector público registró en agosto un déficit de G. 221.584 millones, equivalente al 45% de diferencia entre lo recaudado en aportes y lo pagado en jubilaciones y pensiones.

En lo que va del año, de enero a agosto, el saldo rojo acumulado ya trepó a G. 1,6 billones, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hay más gastos que ingresos

El informe detalla que hasta agosto ingresaron a la Caja poco más de G. 2,1 billones, principalmente por aportes de funcionarios activos (12%). Sin embargo, los gastos superaron los G. 3,8 billones, lo que genera un agujero financiero que mes a mes se ensancha.

El sistema previsional del sector público está dividido en seis segmentos y presenta una realidad muy desigual. El único grupo que logró mantener sus cuentas en positivo hasta agosto fue el de los empleados públicos, que cerró con un superávit del 12%.

En el resto de los sectores, en cambio, la situación es crítica: los magistrados judiciales registran un déficit del 30%, los docentes universitarios alcanzan un 22% en negativo, los militares muestran el desbalance más alto con un 75% de déficit, seguidos por los policías con un 64%, mientras que los maestros arrastran un déficit del 49%.