Economía

La Caja Fiscal acumula un déficit millonario al cierre de agosto

El informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revela que la situación de la caja fiscal cerró agosto con un déficit de G. 221.584 millones. De esa manera, se lleva un saldo rojo acumulado del año a más de G. 1,6 billones. La brecha sigue en aumento y afecta directamente a las finanzas del Estado.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 19:49
Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)FERNANDO ROMERO 25-03-25 ECONOMI

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del sector público registró en agosto un déficit de G. 221.584 millones, equivalente al 45% de diferencia entre lo recaudado en aportes y lo pagado en jubilaciones y pensiones.

En lo que va del año, de enero a agosto, el saldo rojo acumulado ya trepó a G. 1,6 billones, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lea más: PGN 2026: Defensa prevé aumento para el pago de subsidio a militares

Hay más gastos que ingresos

El informe detalla que hasta agosto ingresaron a la Caja poco más de G. 2,1 billones, principalmente por aportes de funcionarios activos (12%). Sin embargo, los gastos superaron los G. 3,8 billones, lo que genera un agujero financiero que mes a mes se ensancha.

Situación de la caja fiscal, acumulado hasta agosto 2025
Situación de la caja fiscal, acumulado hasta agosto 2025

El sistema previsional del sector público está dividido en seis segmentos y presenta una realidad muy desigual. El único grupo que logró mantener sus cuentas en positivo hasta agosto fue el de los empleados públicos, que cerró con un superávit del 12%.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el resto de los sectores, en cambio, la situación es crítica: los magistrados judiciales registran un déficit del 30%, los docentes universitarios alcanzan un 22% en negativo, los militares muestran el desbalance más alto con un 75% de déficit, seguidos por los policías con un 64%, mientras que los maestros arrastran un déficit del 49%.

Enlace copiado