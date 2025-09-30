Contratos poco transparentes a través de Itaipú y PTI para Hospital General del Chaco y escuelas “modelo”

En coincidencia con el 93° aniversario de la Batalla de Boquerón, el Gobierno de Santiago Peña dio a conocer ayer la orden de inicio de la construcción del Hospital General del Chaco, en Mariscal Estigarribia, y la adjudicación de seis centros educativos modelo en distintos puntos del país, uno de ellos en Loma Plata, departamento de Boquerón.

El anuncio fue realizado por la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Claudia Centurión, durante un acto presidido por el presidente Santiago Peña en el Fortín Boquerón, Chaco, acompañado por el director general paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, y otras autoridades locales y departamentales.

Durante su intervención, la ministra Centurión destacó que estos proyectos representan una nueva forma de rendir tributo al Chaco. “Estoy segura de que no solo defendían el territorio, sino el futuro de nuestro país. Y también de que no solo soñaban con una gran tierra, sino con una sociedad más justa, inclusiva y desarrollada. (…). Hoy venimos a honrar con acciones, a librar otras batallas: la desigualdad y la inequidad en infraestructura”, expresó.

Pero lo que no mencionó la ministra es que ambos proyectos nuevamente se adjudicaron con cero transparencia a través de Itaipú, eludiendo los controles de la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, ya que los llamados de esta entidad no están sujetos a las normativas nacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Otra licitación poco transparente de Itaipú para la construcción de hospitales por ¡G. 325.362 millones!

¿Qué empresas integran el grupo adjudicado?

De acuerdo con los datos, el futuro Hospital General del Chaco contará con 65 camas censables y se constituirá en un centro de referencia regional. Dispondrá de unidades de terapia intensiva para adultos, pediátrica y neonatal, quirófanos, consultorios, servicios de urgencias, diagnóstico por imágenes, laboratorio, diálisis y farmacia. Además, incluirá un helipuerto, estacionamientos diferenciados, áreas verdes, una planta de tratamiento de efluentes y un sistema automatizado contra incendios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Salud Occidental S.A.E., con una inversión de US$ 20 millones y un plazo de ejecución de 21 meses. Será gestionado en forma conjunta entre el MOPC, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social e Itaipú Binacional. “Ahí donde hace casi un siglo había caído sangre de soldados en el frente de batalla, hoy venimos a responder con un hospital modelo de gran envergadura. Ahí donde había marchas, hoy venimos a responder con caminos”, destacó Centurión.

Lea más: Construcción de hospitales por US$ 140 millones: licitaciones avanzan sin control ni transparencia

Escuelas “modelo”

De manera paralela, el Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY) adjudicó el segundo lote del concurso público para la construcción de seis centros educativos “modelo”, uno de ellos en Loma Plata. El proyecto fue otorgado a la empresa MM S.A. Constructora, por un monto de G. 15.000 millones, que contempla tanto la elaboración del proyecto ejecutivo como la construcción de las instalaciones.

En total, el programa prevé la construcción de 17 centros educativos modelo en diferentes puntos del país, con financiamiento de Itaipú. El objetivo es dotar de infraestructura escolar moderna y de calidad a niños y jóvenes, fortaleciendo el sistema educativo nacional.

Centurión adelantó que el MOPC trabaja en nuevos proyectos para el Chaco, como la ruta de la carne, la ruta de Agua Dulce y la Picada Lóbrego, así como iniciativas vinculadas a agua potable, educación y atención a la primera infancia. “Muchísimo por hacer, pero muchísimo ya en ejecución”, sostuvo, al tiempo de remarcar que la inversión pública y el apoyo de la binacional son clave para cerrar brechas históricas en el territorio chaqueño.