Aumenta optimismo sobre crecimiento económico que rondaría el 5%, según agentes

De acuerdo con recientes proyecciones de agentes tanto locales como extranjeros, la economía podría crecer este año en niveles más cercanos al 5%, mientras que la proyección oficial se mantiene en 4,4%, tras el último ajuste de julio último.

En el informe de Fitch Ratings sobre la calificación de riesgo país, la citada institución destinó un capítulo para destacar el crecimiento económico de nuestro país, estimando un repunte del 4,8% para este año, respaldado por una diversificación económica.

Fitch mencionó que el 2025 cerrará con el tercer año consecutivo con tasas de crecimiento superiores a las estimaciones del sector privado y por encima de su potencial, frente a una expansión del 4,2 % del 2024.

Detallaron igualmente que el consumo y la inversión han sido importantes motores de crecimiento en este 2025, en un contexto de gasto público moderado debido a la consolidación fiscal en curso y la contracción de las exportaciones netas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MEF ratifica que el PIB crecerá más de lo previsto, por encima del 4%

Robusto crecimiento en primer semestre

El reporte de Fitch detalla además que el crecimiento en el primer semestre de 2025 fue del 5,9 % y que este crecimiento fue impulsado por los servicios, la manufactura y la construcción, a pesar de una disminución en la producción agrícola, lo que refleja la mayor diversificación económica de Paraguay, más allá de los sectores tradicionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el 2026, la calificadora pronostica un crecimiento del 4,3% y del 4% para el 2027; sin embargo, mencionan que el avance de proyectos de inversión a gran escala (como Paracel y similares) puede ser un factor positivo para nuestras previsiones.

En cuanto a los proyectos de inversión a gran escala (que totalizan el 16% del PIB proyectado para 2025) en diversos sectores, señalan que tienen el potencial de impulsar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo.

Lea más: Fitch otorgaría grado de inversión al Paraguay en un “período corto”, según ministro

Crecimiento más cerca del 5%

Por su parte, el economista César Paredes, directivo de Cadiem y Asobolsa también se mostró optimista con las proyecciones y cree que el crecimiento económico de Paraguay estará más cerca del 5% a juzgar por el movimiento que se está notando en el ámbito de las inversiones. Solo en el sector bursátil las operaciones en el mercado primario repuntaron en 60% y las negociaciones globales alcanzarían un nuevo record para fines del 2025, cercano a los US$ 7.000 millones.

Según precisó desde el sector bursátil reciben se percibe un ambiente favorable con constantes movimientos y consultas frecuentes por parte de inversores.

MEF también espera una cifra mayor

El ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos en una reunión reciente del Equico Económico Nacional (EEN) había adelantado que el MEF proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 5% para finales de este año en base a las informaciones recientes de la actividad económica. Recordó, no obstante, que el Banco Central del Paraguay (BCP) es la institución encargada de fijar la estimación oficial, por lo que se aguarda su próxima evaluación.

“Nos está sorprendiendo la fortaleza de la economía paraguaya en términos de crecimiento. Vemos un avance diversificado, con un fuerte dinamismo en sectores que generan gran cantidad de empleos, como la construcción y los servicios”, expresó el ministro.

Mejora perspectiva de calificación

Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación de riesgo país (BB+) de “Estable a Positiva”, lo que le deja más cerca del grado de inversión.

En su informe destaca la calificadora el sólido desempeño macro y el crecimiento, aunque reitera que la nota se ve limitada por indicadores de gobernanza deficientes.

Por el momento solo Moody´s otorgó a nuestro país el grado de inversión (Baa3) de las tres calificadoras que evalúan al país y desde el gobierno celebran esta mejora de la perspectiva por parte de Fitch y esperan que el siguiente paso sea el grado de inversión por parte de Fitch.