Actividad económica consolida su expansión: ¿Qué rubros crecieron más hasta agosto?

En base a informaciones preliminares, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento de 4,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado, acumuló un crecimiento de 5,6% al cierre del mes de agosto del 2025.

En el resultado de agosto incidieron favorablemente los servicios, el sector secundario, las manufacturas y el sector primario.

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide el desempeño de la actividad económica pero no incluye todos los rubros del Producto Interno Bruto (PIB), pero marca una tendencia. De acuerdo con recientes ajustes realizados por el BCP, el PIB crecerá en torno al 4,4% este año, aunque agentes privados y externos ya prevén que la expansión estaría más cerca del 5%, justamente por los datos adelantados del Imaep y otros indicadores.

Desempeño por sectores

De acuerdo con el reporte oficial, el sector primario registró un incremento interanual de 10,5%, acumulando con este resultado un aumento de 4,3% al cierre del mes de agosto del 2025.

La agricultura registró un crecimiento explicado por los mayores niveles de producción de maíz, trigo, arroz y algodón. Sin embargo, el menor nivel de producción de soja atenuó el resultado positivo.

En cuanto a la ganadería también presentó un comportamiento positivo en agosto, explicado por el mayor nivel de faenamiento de cerdos y por la mayor producción de leche cruda y huevos. Sin embargo, este resultado fue atenuado por el menor nivel de faenamiento de bovinos y de aves.

De igual forma, se observó también desempeños favorables en la minería (extracción de piedras y arenas), según el informe oficial.

Fuerte repunte del sector secundario

En lo que respecta al sector secundario, el reporte oficial detalla que registró un aumento interanual de 4,8%, acumulando con este resultado un crecimiento de 7,1% al cierre del mes de agosto del 2025, siendo el rubro más dinámico por el momento.

En este resultado incidió el desempeño de la actividad de generación de energía eléctrica que presentó un resultado positivo en el mes de agosto. Asimismo, la actividad de distribución de energía eléctrica siguió demostrando una dinámica muy positiva.

En cuanto a la construcción, este rubro mostró un desenvolvimiento favorable explicado por el mayor ritmo en la ejecución de las obras tanto privadas como públicas.

Manufacturas siguen creciendo

Dentro del mismo sector secundario se destacan las manufacturas que registraron un incremento interanual de 6,4%, acumulando con este resultado un crecimiento de 5,9% al cierre del mes de agosto del 2025.

Dentro de las manufacturas, las actividades que incidieron positivamente fueron la producción de aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir, papel, maderas, fabricación de minerales no metálicos, metales comunes y maquinarias y equipos. No obstante, estos resultados favorables fueron atenuados por las caídas en la producción de carnes, otros alimentos, cueros y calzados y fabricación de productos metálicos.

Rubros que lideres crecimiento en servicios

Por otra parte, el sector de los servicios registró un incremento interanual de 3,3%, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,9% al cierre del mes de agosto del 2025.

En los servicios, mostraron dinámicas positivas los servicios de restaurantes y hoteles, la actividad comercial, los servicios de intermediación financiera, servicios a los hogares, transportes, servicios a las empresas y servicios inmobiliarios.

Sin embargo, mostraron desempeños desfavorables los servicios gubernamentales y las telecomunicaciones y los servicios de información.

Finalmente, el Imaep sin agricultura ni binacionales presentó un crecimiento interanual de 4,0% y, con este resultado, acumula un crecimiento de 5,8% al cierre del mes agosto del 2025.