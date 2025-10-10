MEF transfirió 13% más de recursos para financiar gastos

El informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” del MEF, correspondiente al mes de setiembre, revela que los fondos transferidos en los últimos nueve meses del año ascienden a G. 46,5 billones (US$ 6.579,6 millones al cambio vigente).

La cifra representa un incremento de G. 5,4 billones (US$ 777,7 millones) en comparación con los recursos que fueron transferidos en el mismo periodo del año pasado, cuando sumó poco más de G. 41 billones (US$ 5.801,8 millones).

“Las transferencias realizadas entre enero y septiembre del 2025, con todas las fuentes de financiamiento, mostraron un crecimiento interanual del 13,4%”, señala el informe del MEF.

Todas las fuentes de financiamiento, a las que hace referencia el informe, incluyen recursos del Tesoro (F10), como los tributarios y no tributarios, regalías y compensaciones, entre otros; recursos del crédito público (F20), provenientes de endeudamiento interno y externo; y recursos institucionales (F30), generadas por la producción de bienes o prestación de servicios, entre otros.

Salarios, jubilaciones y deuda

El MEF explica que si se observan los gastos financiados con recursos del Tesoro (F10), se verifica un incremento del 11,7%, explicado principalmente por los rubros de servicios personales (salarios y otros beneficios del personal), jubilaciones y pensiones (Caja Fiscal y adultos mayores), deuda y medicamentos.

Al pago de servicios personales, incluyendo todas las fuentes, se destinó G. 16,9 billones (US$ 2.399,4 millones al cambio vigente), que representa 9% más con relación al año pasado.

En cuanto a jubilaciones y pensiones, se transfirió G. 6,5 billones (US$ 921,8 millones) para el pago de las jubilaciones de beneficiarios de la Caja Fiscal y de la pensión para adultos mayores, que implica 11,1% más con respecto al año anterior.

La Caja Fiscal cerró el mes de agosto con déficit acumulado de más de G. 1,6 billones, lo que representa 43% de diferencia entre los ingresos obtenidos y el pago haberes realizado, brecha que en su mayor parte se financia con el dinero que la ciudadanía aporta a través de los impuestos.

Sobre la pensión de adultos mayores, según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), al mes de setiembre se tiene registrado 338.755 beneficiarios, que perciben el equivalente al 25% del salario mínimo, que representa G. 699.577 mensual, en concepto de pensión.

La deuda pública, por su parte, demandó G. 8,8 billones (US$ 1.245,7 millones), monto que representa un aumento de 31,1% en comparación al mismo lapso del año pasado.

Al octavo mes del año el saldo de la deuda pública total aumentó a US$ 19.732 millones, que representa 42,3% del PIB, que incluye los compromisos asumidos por el gobierno central y las entidades descentralizadas, con la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales, la emisión de bonos y la ejecución de obras públicas.

Fondos para medicamentos

Los recursos de todas las fuentes transferidos para medicamentos al mes de setiembre alcanzaron más de G. 1,8 billones (US$ 264,1 millones), que representa 33,7% con respecto al ejercicio pasado.

Esta diferencia negativa obedece a que en 2024 se pagaron deudas atrasadas del Ministerio de Salud Pública con recursos provenientes de los bonos, autorizados por Ley 7218/2023 de Medidas Extraordinarias, explica el informe de la cartera. Sin embargo, en lo que respecta a la transferencia de recursos del Tesoro, existe un aumento de 34,2%, agrega el informe.

Además, las transferencias realizadas con recursos de crédito registraron un crecimiento de 6,8%, explicado principalmente por el rubro de deuda e inversiones; mientras que las transferencias hechas con recursos institucionales (F30), se observa un importante incremento en los rubros de transferencias y otros gastos, explica el MEF.