Piratas armados intentaron abordar barco de bandera paraguaya

Un grupo de piratas armados intentaron abordar un barco de bandera paraguaya, de un asociado a la Cafym, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del 1 de octubre, en el kilómetro 340, zona conocida como San Nicolás, en aguas argentinas.

Ante esto, existe un protocolo que siguen las navieras, que consiste en un plan de protección que tiene la tripulación y lo que transporta la embarcación, incluso las situaciones de abordaje son escenarios que se practican a bordo y se hacen los zafarranchos (desocupar parte del barco para instalar elementos de seguridad) correspondientes.

“Lo que hizo la tripulación de esta embarcación de bandera paraguaya fue justamente aplicar el zafarrancho de abordaje y ellos prendieron las luces del barco y sonaron la alarma de emergencia. Con esto se logró que las personas bajen de vuelta a su lancha y salgan del lugar. Por suerte no hubo un enfrentamiento y no pasó a mayores la situación”, indicó Bernd Gunther, presidente de Cafym.

Agregó que si bien hasta el momento es un hecho aislado, les llama la atención en esa zona que las personas que intentaron abordar el barco, según declaración de la tripulación, estaban armadas.

Piratas armados en San Nicolás

Si bien hay registros de abordajes de personas en canoas en la zona de Remanso, debido a que hay mucha población, estas intentar robar algunas cosas que encuentran a mano en la cubierta, pero no es en ningún caso habitual que la gente esté armada, destacan desde Cafym.

“Las navieras fueron avisadas y todas tienen sus protocolos activos. Estamos hablando con la Prefectura General Naval Paraguaya y de Prefectura Argentina del PNA. Lo que no queremos es que esto tienda a una discusión de armar a las tripulaciones, militarizar a las tripulaciones o tener guardias armados a bordo, ese a nuestro entender no es el camino y conllevaría otros riesgos que hoy no tenemos, ya que no tenemos armas de fuego a bordo”, sostuvo Gunther.

Destacó que existe buena comunicación con las autoridades y que el prefecto general de Paraguay, Óscar Chamorro, está camino a Argentina con una comitiva para tocar varios temas, entre ellos el de la seguridad con este antecedente en la zona de San Nicolás.