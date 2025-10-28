Superintendencia de Jubilaciones: aprueban llamado a concurso para conformar terna de candidatos

El informe del MEF indica que el Consejo de Seguridad Social, órgano rector responsable de acompañar y supervisar el proceso de implementación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones (SJP), realizó ayer la cuarta reunión ordinaria del año.

Señala que la sesión contó con la participación de los representantes titulares del Poder Ejecutivo y de los sectores empleador, trabajador y de jubilados.

La nota refiere que el secretario ejecutivo del CSS, viceministro de Economía y Planificación Felipe González Soley, informó sobre los decretos que fueron emitidos por el Poder Ejecutivo para el funcionamiento del nuevo organismo.

El Decreto N.° 4776, del viernes 17 del presente mes, que reglamenta el funcionamiento del Consejo de Seguridad Social y el mecanismo para la elección del superintendente; y el N.° 4807, del 23 de octubre de 2025, que designa al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, como presidente del Consejo.

“En el marco del proceso de designación del Superintendente, el viceministro presentó las Bases y Condiciones para el Concurso Público de Méritos y Aptitudes, las cuales fueron aprobadas por los miembros del Consejo”, indica la nota divulgada en la fecha.

El llamado publicarán en los próximos días en los portales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Banco Central del Paraguay (BCP) y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y agrega que el periodo de postulación será de 15 días corridos.

Cajas previsionales del país

La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones será la encargada de supervisar el sistema previsional, integrada por el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios.

También la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Caja Bancaria); el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los Miembros del Poder Legislativo de la Nación (Caja Parlamentaria); y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (Caja Fiscal).

Incluye asimismo a entidades de jubilaciones y pensiones de naturaleza privada o entidades privadas; otros sujetos obligados, tales como personas físicas o jurídicas que tengan algún tipo de vinculo o relación con las entidades de jubilaciones y pensiones.

Conforman un comité de apoyo

El consejo también aprobó la conformación de un comité de apoyo a la Secretaría Ejecutiva, integrado por un representante de cada institución del sector público que forma parte del CSS y un representante del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional del MEF, con el objetivo brindar asistencia en los procesos vinculados al concurso.

“Otro punto destacado de la sesión fue la presentación de una propuesta preliminar del Plan de Capacitación e Inducción para las Entidades de Jubilaciones y Pensiones y la Superintendencia de Pensiones, cuya implementación está prevista para el próximo año”, añade el informe.

Explica que la iniciativa tiene por objetivo establecer una estrategia integral de capacitación que abarque las áreas técnicas, administrativas y operativas necesarias para el funcionamiento eficiente de la superintendencia.

“Atiende tanto las necesidades inmediatas como el desarrollo de competencias a mediano y largo plazo del personal que conformará dicha institución, así como de las entidades que serán supervisadas”, agrega.

El informa aclara que la propuesta será consolidada y, posteriormente, puesta a consideración del futuro superintendente de Jubilaciones y Pensiones.

El MEF indica que de la reunión del consejo participaron el ministro Fernández Valdovinos; el presidente del BCP, Carlos Carvallo; la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

Asimismo, participaron el representante del sector empleador, Enrique Vidal Lovera; el representante del sector trabajador; Jorge Sebastián López Luragui, y el representante del sector jubilados, Rodi Hernán Ozuna.