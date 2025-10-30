El Gobierno plantea un “ajuste casi automático” de la tarifa de la ANDE

La poca sinceridad en la política tarifaria de la ANDE actual fue planteada por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdvinos para anunciar que viene un reajuste en el precio de la energía eléctrica. “El problema es la poca sinceridad que se tiene con las tarifas hasta el momento“, afirmó esta mañana, recordando que el último ajuste significativo se remonta al 2017.

“La última vez, el ajuste se hizo, no sé hace cuánto tiempo, yo creo que está bastante desfasado, el dólar es diferente, el costo es diferente y la ANDE sigue con las mismas tarifas que del último ajuste en 2017, y que se había ajustado después de 12 años. No podemos seguir con eso”, dijo en entrevista con Radio Monumental.

El principal argumento del ministro gira en torno a la necesidad de dotar de previsibilidad a la gestión de la empresa eléctrica, un factor clave demandado por el sector privado para incentivar la inversión. Según Fernández, los empresarios no se oponen per se a los ajustes, sino a la incertidumbre acerca de cuándo y cómo se realizarán. “Te dicen: ‘no es que yo proteste si me ajustan las tarifas de la ANDE, no sé cuándo me van a ajustar’.

Lea más: ANDE prepara con el MOPC proyecto para nuevo cableado subterráneo

Para revertir esa situación, contó que el Gobierno está diseñando una fórmula de actualización automática y técnica. La propuesta busca despolitizar el proceso, garantizando que la ANDE disponga de los recursos necesarios para su operación y desarrollo. “Tenemos que tener un mecanismo de ajuste casi automático, así como tiene del salario mínimo, que uno sepa cuál es la forma de ajuste y que sea transparente y que se ajuste cada cierto tiempo, porque si no es imposible que la ANDE sea también competitiva”, insistió Fernández.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro fue enfático en la necesidad de que el ajuste de tarifas se base en criterios técnicos y no políticos. Además, confirmó que el trabajo en este mecanismo ya está en marcha: “Estamos trabajando en eso y vamos a ver cuando presentamos la fórmula de ajuste automático”, reiteró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La preocupación del ministro se sustenta en los elevados costos operativos de la empresa. Según el último Estado de Resultados de la ANDE hasta septiembre, los egresos operativos más significativos son los pagos a las binacionales, destacándose los US$ 524,7 millones abonados a Itaipú, que representan el 64,6% de todos los egresos de la estatal. Los pagos a Yacyretá, si bien menores, también suman US$ 60,8 millones.

Lea más: ANDE sigue en la pendiente de la quiebra

Este contexto de costos fijos y desfase tarifario se alinea con las discusiones mantenidas entre la ANDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En noviembre del 2024, el titular de ANDE, Félix Sosa, se reunió con una delegación del FMI, y abordaron, entre otros puntos, la “metodología transparente y específica para la adecuación de las tarifas eléctricas y su actualización”, junto con el estudio técnico de costos y la instalación de medidores inteligentes.

Por lo menos “disculpa de cortesía”

El ministro de Economía y Finanzas señaló que la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú está en pausa a la espera de un gesto político por parte de Brasil, relacionado con el caso de espionaje.

Lea más: Itaipú: Diputados de Brasil cuestionan la legalidad de los gastos sociales

En entrevista con Radio Monumental, Fernández enfatizó en que Brasil “por lo menos alguna disculpa de cortesía nos deberían dar por la cuestión del espionaje”, pese a que la situación no se dio durante el actual gobierno.

Abordó también la postura brasileña de presionar por la reducción en la tarifa de la Central, señalando que “Brasil va a hacer su juego, va a poner presión al decir que el precio finalmente tiene que ser a la baja”. No obstante, se mostró optimista sobre alcanzar un punto intermedio, señalando que la propuesta inicial de Brasil será probablemente bajar a 9 US$/kW-mes, mientras que la paraguaya será subir a 22 US$/KW-mes.