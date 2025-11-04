La ANDE prepara nuevas tarifas, con aumentos para los grandes consumidores

La ANDE busca implementar una tarifa residencial progresiva y modificar las tarifas para otros grupos de consumo. Esta nueva estructura impactará drásticamente a los grandes consumidores de energía, mientras que ofrecerá alivio financiero a los de menores consumo, según el estudio de la empresa estatal que trascendió.

El nuevo esquema de tarifa progresiva -planteado en el documento de 12 páginas- para los clientes de la Categoría Residencial BT (Baja Tensión), prevé que los clientes con mayores beneficios de la “tarifa progresiva” sean los de consumo medio-bajo, con una reducción. Por ejemplo, la franja de 301 a 500 kWh/mes tendrá una disminución del 19,7%, y el grupo de 501 a 700 kWh/mes verá una caída del 17,5%.

Los tramos de 151 a 300 kWh/mes y 51 a 150 kWh/mes, también tendrán descuentos del 14,7% y 11,0%, respectivamente.

En total, 1.410.363 clientes residenciales, que representan el 91% de este grupo de consumo de la ANDE, se encuentran en los rangos con variaciones tarifarias negativas o nulas al tener un consumo energético menor o igual a 700 kWh/mes.

Aumentos hasta 235,9%

En marcado contraste, los consumidores residenciales que superen los 700 kWh/mes verán los aumentos reflejados en sus facturas. De acuerdo al estudio filtrado a ABC, la ANDE argumenta que estas tarifas más altas buscan “recuperar el descuento de la progresividad” otorgado a los rangos más bajos e incrementar en un 10% la facturación residencial.

El impacto más fuerte se dará en los consumos mayores a 5000 kWh/mes, donde la tarifa media propuesta se disparará en un notable 235,9%.

Otros tramos de alto consumo también experimentarán incrementos considerables, como el de 4001 a 5000 kWh/mes con un aumento del 144,9%, y la franja de 3501 a 4000 kWh/mes con un alza del 115,1%.

El presidente de la ANDE, Félix Sosa, admitió ayer en ABC Cardinal -sin dar fechas para la “actualización tarifaria”- que el gobierno está analizando esta medida, indicando que dependerá también de la decisión que se tome respecto a la tarifa de Itaipú desde el 2027.

“Esos análisis se están haciendo ahora porque tenemos una decisión muy importante a un año, considerando que un análisis tarifario siempre se hace como mínimo a cinco años. Entonces va a depender mucho de con qué tarifa queda la Itaipú a partir del año 2027, es decir, de aquí a un año”, manifestó Sosa.

Ante la consulta de si esta actualización tarifaria será general, señaló que “no necesariamente”, pero finalmente aclaró que “si es que va a ocurrir, inicialmente va a ser solamente para los sectores de mayor consumo”, aunque “la actualización automática” será para todos los clientes, explicó.