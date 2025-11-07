PGN 2026: aumento, finalmente, asciende a más de G. 186.000 millones

El dictamen sobre el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026 será analizado el próximo lunes, 10 de noviembre, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

La referida comisión deberá emitir su dictamen ese día, teniendo en cuenta que el martes 11 la cámara tratará el tema en sesión extraordinaria para decidir respecto a las modificaciones planteadas.

Lea más: PGN 2026: Diputados estudiará el próximo martes en sesión extraordinaria

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó un proyecto de PGN que asciende G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones al cambio presupuestado), monto que representa un aumento del 12% con respecto al presupuesto 2025 aprobado inicialmente.

La bicameral, por su parte, aumento el gasto en G. 170.000 millones (US$ 22 millones), según informó en un principio su presidente, el colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aumento del gasto en PGN 2026

Tras los ajustes realizados al dictamen para su remisión a Diputados, el monto del proyecto se elevó a poco más de G. 149,3 billones (US$ 18.952 millones al cambio presupuestado), lo que implica un incremento de G. 186.431 millones (US$ 23,6 millones) con relación al Ejecutivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la administración central el gasto creció G. 102.200 millones (US$ 12,9 millones), en tanto que en las entidades descentralizadas G. 84.231 millones (US$ 10,6 millones), según el proyecto de la bicameral.

Lea más: PGN 2026: usan el 89% de los recursos del Tesoro para financiar gastos rígidos

Los gastos adicionales se financiarán en un 90% con otros recursos corrientes, con ingresos tributarios y la coparticipación de tributos del Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura, así como también con la venta de bienes incautados o comisados y rendimientos financieros.

Los aumentos de gastos fueron aprobados para el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Universidad Nacional de Asunción (UNA), las universidades nacionales del interior del país; la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Ministerio Público.