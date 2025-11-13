PGN 2025: Ejecutivo autoriza ampliación para IPS y MOPC

A través del Decreto N.° 4932, del 11 del presente mes, el Ejecutivo autoriza al MEF la ampliación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero correspondiente al presupuesto 2025 del IPS.

El decreto señala que lo solicitado por el IPS permitirá la ejecución de la Ley N.° 7576/2025, “Que amplia el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025” de la previsional.

La ampliación asciende a más de G. 192.651 millones (US$ 27,3 millones al cambio vigente), que según el anexo que acompaña el decreto la destinarán a aporte jubilatorio, contratación de personal de salud, mantenimiento y reparaciones menores de equipos de transporte.

Asimismo, incluye gastos en mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones, imprenta y publicaciones, servicios de primeros auxilios y tercerizados, servicio de catering, alimentos para personas, repuestos y accesorios, y deudas pendientes de pago de gastos corrientes de ejercicios anteriores.

Ampliación para el MOPC

Igualmente, mediante Decreto N.° 4931, del día 11 del presente mes, autoriza al MEF la ampliación presupuestaria para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

También se autoriza la transferencia de créditos, el cambio de fuente de financiamiento, organismo financiador y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero 2025.

El monto asciende a G. 88.099 millones (US$ 12,5 millones al cambio vigente), que permitirá contar con créditos presupuestarios para construcciones de obras de uso público e institucional, según el decreto.