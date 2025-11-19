MEF revela el millonario déficit de la Caja Fiscal al cierre de octubre

El informe de “Situación de la Caja Fiscal” de la cartera de Economía y Finanzas da cuenta de que en el mes de octubre último la entidad previsional registró un déficit de G. 227.222 millones (US$ 32,3 millones al cambio vigente).

Con este último resultado financiero, sumado a los registrados de enero a setiembre, el saldo negativo acumulado asciende a más de G. 2,11 billones (US$ 300,4 millones al cambio vigente). De esta manera supera ampliamente el saldo rojo con el que cerró en el 2024 de US$ 281 millones.

Los ingresos en este periodo sumaron G. 2,74 billones (US$ 391 millones), pero los gastos realizados alcanzaron G. 4,85 billones (US$ 691 millones), lo que arroja un saldo rojo del 43% al referido mes.

La entidad previsional del sector público está compuesta por seis sectores, pero solo el de empleados públicos mantiene al mes de octubre un superávit del 11%. Los demás sectores que componen: magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros arrastran déficit del 29%, 22%, 75%, 65% y 49%, respectivamente.

Los aportes de los activos no alcanzan

Los ingresos de la Caja Fiscal provienen principalmente del aporte del 16% de los salarios de los funcionarios públicos activos, que al mes de octubre suman 237.698 personas.

También recibe, en menor medida, ingresos por multas, saldo no devengado, aporte de la Ley 6085, 20% del primer sueldo, diferencia salarial y 4% de licencia de los funcionarios.

Lo recaudado cada mes no es suficiente para cubrir el pago de haberes a los jubilados y pensionados que al mes de setiembre suman 78.939, generando un déficit significativo cada año.

El déficit de la Caja Fiscal se financia en su mayor parte con recursos del Tesoro, que provienen de la recaudación de impuestos que paga la ciudadanía, como el IVA, el impuesto a la renta personal (IRP), impuesto a la renta empresarial (IRE), impuesto selectivo al consumo (ISC) y otros.

Proyección de déficit al 2028

Según un informe del MEF entregado recientemente a la Cámara de Diputados, para el presente ejercicio se estima que a fin de año el déficit llegará a US$ 343 millones, al año siguiente llegaría a US$ 430 millones y en 2027 aumentaría a US$ 509 millones.

El MEF resalta que en 2028 el saldo rojo representaría US$ 683 millones. De este total el programa civil representaría US$ 444 millones y el programa no civil US$ 239 millones, que se financiará íntegramente con impuestos.

Plan de reforma no avanza

La cartera de Economía actualmente está en negociación con representantes de los diversos sectores involucrados en la Caja Fiscal, con el fin de abordar la necesidad de avanzar hacia una reforma que garantice su sostenibilidad en el tiempo.

El proceso de discusión tiene por finalidad acordar las modificaciones a ser planteadas al Congreso, pero a poco de terminar el año aún no se tiene nada concreto sobre el proyecto de ley.

Las propuestas manejadas incluirían elevar el aporte a 20%, aumentar la edad a 65 años y uniformar los parámetros de jubilación.