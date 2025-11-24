MEF desembolsa hoy pago para jubilados de Caja Fiscal

El MEF paga en la fecha haberes a más de 77.000 beneficiarios, entre jubilados y pensionados de la Caja Fiscal. La entidad previsional del sector público arrastra un millonario déficit que ronda los US$ 300 millones en lo que va del año, por la diferencia arrastrada entre los ingresos y egresos de la Caja y que se cubre con los impuestos de la ciudadanía.

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), del Viceministerio de Administración Financiera (VAF), arrancó la semana pasada con el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Los desembolsos iniciaron con los beneficiarios del Programa Adultos Mayores, veteranos y pensionados.

Seguidamente, el martes 25 serán abonados los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud.

El cronograma del MEF continuará el miércoles 26 con los desembolsos para las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las Gobernaciones de todo el país.

En tanto, el jueves 27 de noviembre será el turno del Ministerio de Educación (MEC) y las Universidades Nacionales; y, al día siguiente, el viernes 28, se abonarán los Servicios Personales pendientes.

El MEF destacó que todos los desembolsos estarán sujetos a la presentación oportuna y correcta de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) y detalló que esto garantiza el cumplimiento con los procedimientos administrativos y la transparencia en el manejo de fondos públicos.

El MEF reiteró, en el comunicado, su compromiso de cumplir con los plazos y asegurar la regularidad de los pagos, subrayando la importancia de las gestiones administrativas.