Peña destaca estabilidad macro pero admite “sufrimiento de consumidores” por encarecimiento de la carne

Este año la economía cerrará con crecimiento cercano al 5% y por tercer año consecutivo por encima de su potencial. Este hecho es destacado frecuentemente por las autoridades del turno, pero no siempre celebrado por gran parte de la ciudadanía que no siente los efectos de este crecimiento, principalmente por el encarecimiento de ciertos productos básicos de consumo.

De hecho, uno de los segmentos con fuerte dinámica es el sector cárnico que logró conquistar importantes mercados con un incremento en la demanda del producto para exportación, pero esto tuvo un impacto importante en el precio que llega a los consumidores.

La inflación en alimentos se mantiene en un 10% interanual y solo el rubro cárnico acumula un repunte del 17% en un año.

El presidente Santiago Peña describió esta situación como como “el dolor del crecimiento” y reconoció que los ciudadanos están sintiendo este efecto. Esto mencionó durante su discurso en la presentación oficial del libro “Del proceso de fortalecimiento de la institucionalidad económica al grado de inversión: el rol del BCP desde la mirada de sus presidentes” que se desarrolló en el Instituto de la banca matriz.

El presidente Peña indicó además que hoy tenemos una economía ordenada, pero que el sueño “es mucho más ambicioso que solo tener buenos números. Queremos que esa estabilidad sea el cimiento para que cada familia paraguaya viva mejor”, expresó el mandatario.

Peña advirtió igualmente sobre los riesgos de implementar políticas improvisadas para contener precios, recordando la experiencia negativa que tuvieron países de la región con prácticas intervencionistas en sus mercados.

“Más que un relato técnico o una celebración del Grado de Inversión, estas páginas cuentan el esfuerzo de hombres y mujeres que, incluso en los momentos de mayor crisis, apostaron por construir una institución sólida y creíble”, indicó el mandatario en referencia al libro.

Proceso de fortalecimiento

El libro documenta el proceso de modernización institucional emprendido desde finales de los años ochenta hasta la consolidación del marco macroeconómico actual, elemento central para el reciente reconocimiento del grado de inversión otorgado por Moody’s. La publicación reúne las reflexiones y experiencias de quienes encabezaron el BCP en distintos periodos, así como un prólogo del presidente de la República.

Durante la ceremonia, el presidente del Banco Central Carlos Carvallo señaló que el grado de inversión es producto del camino recorrido en los últimos años.

A su vez, el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández hizo énfasis en el capital humano y la institucionalidad construida en el Banco Central, valorando la permanencia del guaraní, que tiene más de 80 años de vigencia, como una muestra del elevado grado de estabilidad económica del país.

Sobre el contenido del libro y colaboraciones

El presidente Santiago Peña, en el prólogo del libro, señala que la fortaleza institucional marca la diferencia entre el crecimiento y el estancamiento, entre la estabilidad y la crisis, y entre la confianza y la incertidumbre.

En otro capítulo, Miguel Mora, actual miembro del Directorio, aporta una revisión del inicio del BCP moderno tras la Constitución de 1992, que estableció su autonomía y posibilitó el marco para la estabilidad actual. Hermes Gómez describe las crisis que, gestionadas con criterio técnico, dieron lugar a reformas relevantes en el sistema financiero durante los años 90.

A su vez, el ex titular del BPC Raúl Vera expone el desarrollo de la supervisión financiera basada en riesgos, destacando decisiones técnicas oportunas que permitieron consolidar credibilidad. Otro ex presidente de la banca matriz, Ángel Gabriel González aborda la transición hacia el régimen de metas de inflación, resaltando su impacto en la estabilidad de precios.

Por su parte, Germán Rojas remarca que las instituciones requieren tanto normas adecuadas como equipos técnicos con formación y criterios de mérito. También se sumó en el desarrollo del libro, otro ex titular del ente monetario, Jorge Corvalán quien relata la consolidación del régimen de metas de inflación y el inicio de la modernización del sistema de pagos, incluida la creación del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP).

Completan el análisis, el ministro de Economía Carlos Fernández, quien describe la importancia de una política monetaria predecible y cómo ayuda a ordenar las expectativas, junto con la economía, inclusive en tiempos difíciles. Finalmente, Carlos Carvallo relata cómo se han perfeccionado los instrumentos de política monetaria, bajando la meta de inflación, y cómo se está fortaleciendo la regulación del mercado de capitales y del sistema de pagos en la administración actual.