Cotizantes al IPS se triplican en menos de un año y redefinen el mercado laboral

Los registros del Instituto de Previsión Social (IPS) sobre trabajadores a tiempo parcial cotizantes al Régimen General muestran un cambio de escala a lo largo del período 2022–2025, con una aceleración particularmente marcada durante 2025. El dato no solo refleja una tendencia creciente, sino también una reconfiguración del mercado laboral formal, en la que el trabajo parcial adquiere un peso cada vez mayor.

Entre 2022 y 2024 la serie exhibe un crecimiento gradual y relativamente estable. En enero de 2022 el número de trabajadores parciales cotizantes se ubicaba en 5.767 personas, cifra que ascendió a 6.697 en enero de 2024.

En enero de 2025 el número de trabajadores a tiempo parcial cotizantes ascendió a 6.969, cifra comparable con años anteriores. Sin embargo, a partir de marzo la serie muestra un salto abrupto: 16.058 trabajadores en ese mes, seguido de 21.235 en abril, 22.417 en mayo y 24.155 en junio. La tendencia ascendente se consolida en el segundo semestre, con 24.123 en julio, 24.634 en agosto, 24.978 en septiembre y 25.077 en octubre. En términos simples, el volumen de trabajadores parciales cotizantes triplica los niveles observados en los años previos.

El comportamiento puede interpretarse como una respuesta del mercado laboral formal a un contexto macroeconómico desafiante, caracterizado por la necesidad de mayor flexibilidad en la contratación. El crecimiento del empleo a tiempo parcial suele aparecer cuando las empresas buscan ajustar costos laborales, mantener niveles de actividad y responder a una demanda que no siempre permite incorporar puestos de jornada completa.

Desde el punto de vista social, el crecimiento plantea interrogantes relevantes. Si bien la cotización al IPS implica acceso a la seguridad social, el aumento del trabajo a tiempo parcial también puede estar asociado a menores ingresos mensuales, mayor rotación laboral y una fragmentación de la jornada de trabajo. En ese sentido, el dato es ambivalente: por un lado, refleja formalización; por otro, evidencia limitaciones del mercado para absorber empleo pleno.

A modo de remarcar, los datos de la previsional muestran que el trabajo a tiempo parcial cotizante dejó de ser una tendencia gradual para ir convirtiéndose en un rasgo estructural del mercado laboral en 2025. La magnitud y la velocidad del crecimiento obligan a mirar este fenómeno no solo como una estadística administrativa, sino como una señal clara de los cambios en la dinámica del empleo formal y en las estrategias de adaptación de la economía paraguaya.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones