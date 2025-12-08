Autoridades presentarán perspectivas económicas para el 2026

El evento, organizado conjuntamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyoas autoridades buscan exponer ante la ciudadanía y agentes del sector privado los números finales de la gestión anual, así como la hoja de ruta para el próximo ejercicio fiscal.

Participarán el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; el presidente del BCP, Carlos Carvallo; y el vicepresidente ejecutivo del BID, Jordan Schwartz.

La presencia simultánea de estas autoridades convierte al evento en uno de los espacios de análisis económico más relevantes del cierre del actual ejercicio.

De acuerdo con la convocatoria, presentarán un balance técnico sobre el desempeño económico del 2025 - crecimiento, inflación, mercado laboral y situación fiscal - así como los escenarios y desafíos proyectados para el 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: BCP: “inflación controlada”, pero con carnes y frutas al alza

¿Cómo finaliza el año para la economía paraguaya?

Paraguay llega al cierre del 2025 con una inflación interanual de 4,1 % en noviembre, prácticamente en la línea del rango meta del BCP, aunque con una fuerte presión de en los precios de productos alimenticios, tales como carnes, frutas y verduras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En paralelo, la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE) de noviembre muestra que los economistas esperan un cierre del año con precios relativamente estables, y con un crecimiento económico fuerte.

Para el 2026 prevén que la inflación se moderará y que la economía seguirá expandiéndose, aunque a un ritmo algo menor.

En este contexto se enmarca la conferencia conjunta, en la cual presentarán un balance técnico sobre el desempeño económico del 2025 - crecimiento, inflación, mercado laboral y situación fiscal -, además de los escenarios y desafíos proyectados para el próximo año.

La actividad está prevista para el viernes 12 de diciembre, desde las 10:00, en el Centro Cultural del BCP, y se dirige a académicos, estudiantes, analistas y representantes del sector estatal y privado, además del público interesado en el panorama económico nacional.

Las inscripciones se realizan de manera virtual y están disponibles en las redes oficiales del MEF.

Lea más: Optimismo pese a señales de desaceleración en percepción de noviembre: 50,59 puntos