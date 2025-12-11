La actividad económica se fortalece y hasta octubre ya repuntó en 5,9%

La actividad económica sigue sorprendiendo por su buen desempeño, muy por encima de lo esperado inicialmente, especialmente en sectores como los servicios, el comercio, las industrias y el sector primario, lo que ha llevado a las autoridades económicas a corregir al alza las proyecciones económicas en varias oportunidades

Con base en informaciones preliminares, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento de 5,7% con respecto al mismo mes del año anterior, destacándose en dicho periodo los desempeños positivos de los servicios, industrias y sector primario. Con este resultado, la actividad económica acumuló un crecimiento de 5,9% al cierre del mes de octubre del 2025, informó ayer el Banco Central del Paraguay (BCP).

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide el desempeño de la actividad productiva, pero no incluye la totalidad de rubros del Producto Interno Bruto (PIB) pero marca la tendencia y el resultado no está muy lejos de este. Al respecto, el BCP en su última revisión de proyecciones elevó al 5,3% la expectativa sobre el PIB desde 4,8% que estimaron anteriormente y no se descarta un nuevo ajuste en el cierre del año que darán a conocer mañana.

Desempeño por sectores

De acuerdo con el reporte oficial de la banca matriz, el sector primario fue uno de los más dinámicos en su desempeño en el mes de octubre, registrando un incremento interanual del 8,2%, acumulando con este resultado un aumento de 5% al décimo mes del año.

Detallaron que la agricultura, conforme a los nuevos datos del cierre de la campaña agrícola 2024/2025, registró un crecimiento explicado por los mayores niveles de producción de maíz, trigo, arroz y algodón. La ganadería también presentó un comportamiento positivo en octubre, explicado por el mayor nivel de faenamiento de cerdos, aves y por la mayor producción de leche cruda y huevos.

En lo que respecta al sector secundario, también destacó con un aumento interanual del 7,3%, acumulando con este resultado un crecimiento de 7% al cierre del mes de octubre del 2025. En este segmento destacaron la actividad de generación de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental. Por su parte, el sector de la construcción verificó un crecimiento interanual en el mes de octubre debido al mayor ritmo de ejecución de las obras tanto públicas como privadas, de acuerdo con el reporte del BCP.

Las manufacturas registraron un incremento del 5%, acumulando con este resultado un crecimiento de 5,9% al cierre del mes de octubre del 2025. Dentro de las manufacturas, se destacaron la producción de aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, papel, cueros y calzados, fabricación de minerales no metálicos, metales comunes y maquinarias y equipos.

Servicios sigue destacando

En cuanto a los servicios siguen creciendo y destacando como uno de los principales motores de crecimiento este año. El sector registró un incremento de 4,1%, acumulando

un crecimiento de 5,3% al cierre de octubre. En los servicios destacaron las actividades comerciales, los servicios de intermediación financiera, servicios a los hogares, servicios inmobiliarios, restaurantes y hoteles, servicios de transportes, servicios a las empresas, telecomunicaciones y servicios de información. No obstante, los servicios gubernamentales mostraron bajas.