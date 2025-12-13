Déficit acumulado en Caja Fiscal ya llega a US$ 1.600 millones en 10 años

En medio de las tantas necesidades que apremian al país es inadmisible que millonarios recursos del Tesoro, proveniente de los impuestos pagados por la ciudadanía, se tengan que disponer para cubrir la diferencia de las jubilaciones de los funcionarios públicos, y algunos incluso accediendo a jubilaciones vip debido a sus siderales salarios.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, entre el 2015 hasta el mes de noviembre último, el déficit de las jubilaciones totalizó G. 11,19 billones (son alrededor de US$ 1.600 millones al cambio actual). En dos años últimos años principalmente se ha notado un aceleramiento en el monto del agujero rojo de la Caja de Jubilaciones que se ha duplicado prácticamente desde que asumió este gobierno en el 2023 pasando de G. 1,13 billones (diciembre de 2023) a G. 2,33 billones (antes de culminar el 2025.

Cabe mencionar que este monto fue financiado con recursos del Tesoro, o sea con nuestros impuestos. El déficit surge de la diferencia entre los ingresos (aportes) que no alcanzan para cubrir los egresos (pagos de las jubilaciones).

Solo este año, de enero a noviembre, el déficit de la Caja Fiscal ya alcanzó G. 2,33 billones (US$ 335 millones) que representa un aumento del 12% al monto financiado el año pasado en el mismo periodo, cuando sumó G. 2,096 billones (US$ 260,8 millones). La diferencia entre los ingresos y egresos, al penúltimo mes del año fue del 44%.

La Caja Fiscal, a noviembre último, cuenta con 237.952 aportantes, funcionarios activos que contribuyen al fondo de jubilaciones con el 16% de sus ingresos; 70.646 jubilados y 12.056 herederos o pensionados.

En el ritmo que viene incrementando el agujero de la Caja Fiscal, el propio MEF advirtió en un reciente informe que los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representaría alrededor de US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.

Según las proyecciones, de este monto total el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.

Plan de reforma se presentará antes de fin de año

Según recientes declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, el proyecto de reforma de la Caja Fiscal se presentará antes que termine el 2025 para inicie el proceso de análisis y estudio en el Parlamento.

Si bien reconoció que no será una reforma fácil, en medio de año electoral, confía que el proyecto será tratado considerando la urgencia. Algunos de los puntos que incluiría esta reforma es de uniformar a 62 años la edad para la jubilación, aumentar el aporte de los funcionarios activos, así como incluir el aporte estatal, entre otros aspectos