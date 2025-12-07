Ante buenas perspectivas, Fernández Valdovinos insta a insistir con las reformas pendientes

Un reciente reporte de la calificadora de riesgos Fitch destacaba a nuestro país como “punta de lanza” y entre los que tienen mayores probabilidades de alcanzar el grado de inversión, esto en base a la solidez macro, el crecimiento sostenido y más diversificado, y reformas que se vienen implementando. Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos en una entrevista a ABC resaltó lo señalado por la calificadora en cuanto a las mejores perspectivas en este nuevo reporte que incluye una comparación con otras economías regionales.

“Esto ratifica la solidez de nuestros fundamentos macroeconómicos y seguiremos por el camino correcto” ratificó Fernández.

El titular de la cartera de Economía expresó que el reporte positivo de Fitch es un indicador de las cosas que se vienen haciendo bien. No obstante, agregó que son conscientes que esto es parte de un proceso (mejora de la calificación) que no va ocurrir de la noche para la mañana y que en ese camino, hay que seguir trabajando en algunas reformas esenciales

Aunque el ministro indicó que no están tan obsesivos con esto (mejora de calificación), añadió que seguirán enfocados en trabajar. “No nos van a regalar la calificación, pero si trabajamos bien, tanto en solidificar estos resultados con las políticas del Gobierno, pero principalmente en términos de crecimiento por la actividad del sector privado se van a notar los resultados” “Tenemos que seguir trabajando en la entrega de políticas (fiscales o monetarias) razonables y sostenibles, y principalmente en las reformas que tenemos pendientes” afirmó.

Reforma de la Caja se va presentar a de fin de año

Entre estas reformas esenciales y que se viene reclamando desde hace un tiempo es la relacionada a la Caja de Jubilaciones de la Función Pública que ya arrastra un déficit de US$ 300 millones hasta octubre, a lo que el ministro Fernández reiteró que se presentará el proyecto de Ley antes que termine el año. En ese sentido, adelantó que el diputado Edgar Olmedo (ANR – Caaguazú) de la Comisión Especial para el Estudio de la Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”, ya contaría con el borrador.

“Presentaríamos antes del receso, pero de todas maneras, no va a haber tiempo para tratar ya este año. La idea es presentar el borrador que ya se estuvo socializando y discutiendo con los sectores involucrados, pero que igualmente se dará ese tiempo prudencial para recibir los comentarios, sugerencias, protestas, lo que sea para la gente esté tranquila de que no se va a aprobar a rajatabla y de manera tan rápida. Pero creo que ayuda un poco todas las publicaciones que le hicieron concienciar a la gente de que no se puede seguir así”, dijo.

Algunos de los puntos que incluiría esta reforma es de uniformar a 62 años la edad para la jubilación, aumentar el aporte de los funcionarios activos, así como incluir el aporte estatal, entre otros aspectos. Según proyecciones del MEF, para el presente ejercicio se estima US$ 343 millones de déficit, para 2026 aumentaría a US$ 430 millones, en 2027 subiría a US$ 509 millones.

No será una reforma fácil

Fernández indicó también que están conscientes de que no será una reforma fácil por toda presión social, pero añadió que no es una cuestión del Gobierno solamente. “Yo creo que esta es una reforma que le afecta a todos, porque son trescientos millones de dólares que se están yendo en este momento para cubrir ese déficit y que bien estarían mucho mejor direccionados en muchas carencias que tenemos en cuestiones de salud, educación, seguridad y demás” apuntó.

Dijo además que en el caso de haber algún aporte del Estado, en el marco de este proyecto, por lo menos que sea de manera transparente y que se entienda por qué está aportando y no de la manera que ahora se está dando.

Aunque la reforma de la Caja es una de las materias pendientes del Gobierno, Fernández considera que no sería limitante o condicionante para obtener el siguiente grado de inversión. “Puede que sí, puede que no, depende de lo que hagamos también en otros campos”, afirmó.

En cuanto al momento político ya que estamos entrando en año electoral, Fernández acotó que en lo que respecta al compromiso asumido, el Gobierno presentará este proyecto, siendo conscientes también que es una responsabilidad de todos los que están representados ahí en el Parlamento de considerar la importancia del mismo. “Ellos (los legisladores) saben muy bien cuál es la situación de la caja. Serán ellos los que van a decidir si quieren impulsar o no la reforma. Pero nosotros, el equipo técnico, lo que vamos a presentar, estas son las propuestas que se pueden llevar adelante”, reiteró.

El costo del éxito

En otro momento, el ministro Fernández también resaltó el buen momento económico del país, ya que este año se estaría cerrando con un crecimiento por encima del 5%, completando tres periodos consecutivos de crecimiento económico por encima del 4%, y de la mano de sectores como los servicios y las industrias. Sin embargo, todavía persiste una sensación de pesimismo en el consumidor debido al encarecimiento de ciertos rubros especialmente de la carne.

Al respecto, Fernández calificó esta situación como “el costo del éxito”, reconociendo la situación que afecta a los consumidores por el encarecimiento de este producto y de otros bienes alimenticios. “Esta cuestión de los precios altos que se viene arrastrando de años, hay que tratar de entenderlo y yo no puedo negar la cuestión y carne principalmente y otros alimentos” Estos productos no pasaron por un proceso de baja de precios, sino que vienen arrastrando precios altos y es lo termina golpeando al bolsillo de la gente ” detalló

Se está explorando alternativas para la carne

Con respecto al encarecimiento de la carne vacuna, que responde a una cuestión de aumento de demanda ante una mayor exportación, adelantó que se está analizando algunas alternativas que ayuden a descomprimir los precios. Entre esas opciones que se está viendo es la posibilidad de aumentar la importación y de habilitar la faena de carne (de producto extranjero) en nuestro mercado para consumo local, que se espera, ayude un poco a bajar los precios.

Déficit y deudas pendientes

Otro tema relevante, según Fernández en lo que respecta al cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, en uno de los objetivos que el tope de deuda en 1,5% del PIB para el 2026, y que están enfocados en de cerrar dentro del plan de convergencia y a la par de saldar las deudas pendientes con los proveedores de Hambre Cero, farmacéuticas y constructoras.

“Estamos acelerando los procesos para el pago de las mismas. Y tenemos un plan que ya acordamos con los proveedores de Hambre Cero, con las farmacéuticas y estamos saldando esas deudas. Vamos a ir trabajando con todos ellos de manera ir saldando, no solamente cumplir con el número, sino también darle la liquidez suficiente como para que las actividades no se resientan”, expresó.

En ese sentido, el ministro Fernández expresó que va a ayudar mucho el hecho de que se haya aprobado rápido el presupuesto para que los desembolsos no sufran atrasos considerables

Conformes con la aprobación del PGN

En relación a la aprobación reciente del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026 de casi US$ 19.000 millones, el titular del MEF Carlos Fernández Valdovinos señaló que el aumento de unos US$ 56 millones sobre el plan inicial no generarían mayor presión y ni sería un problema para las finanzas públicas ese monto.

A lo que agregó, que le sorprendió la rapidez en que sancionado el proyecto del Presupuesto, aunque consideró muy positivo esto y que esperan la promulgación se de en los próximos días, ya que eso va ayudar para que no se generen atrasos considerables en los compromisos