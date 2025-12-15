Economía crece 6%, pero las familias se endeudan más, según exministro

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer el viernes último cifras que sus autoridades calificaron como alentadoras: un crecimiento económico del 6% y una inflación alineada con la meta del 3,5% en el primer año. Durante la presentación, destacaron la gestión económica y el cumplimiento del objetivo inflacionario.

Sin embargo, más allá del promedio general, la inflación en alimentos continúa golpeando con fuerza a la ciudadanía, con una variación interanual del 10%.

Para el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira, estas cifras “lindas para la foto” no reflejan lo que ocurre en la vida diaria de la mayoría de la población.

Crecimiento macro no llega a todos

La semana pasada, el exministro ya había advertido una brecha entre los datos macroeconómicos y la realidad social. Este lunes, Ferreira profundizó su análisis y remarcó que el impacto del crecimiento aún no llega a todos los sectores.

“Acá hay una evidencia señalada por el propio Estado, a través del BCP, de que todavía no está llegando el impacto a todos los sectores o se está distribuyendo mal. Creo que esta segunda afirmación es la más correcta de todas”, sostuvo.

Según explicó, una de las razones es que el crecimiento se concentra en sectores específicos, como el comercio y los servicios, sin una distribución clara hacia el resto de la economía.

Salarios reales en caída

Ferreira señaló además que, pese al crecimiento macroeconómico, los ingresos reales -especialmente los salarios- están cayendo en varios sectores, conforme a los datos del BCP.

De acuerdo a Ferreira, esta pérdida de poder adquisitivo no siempre se refleja en los indicadores generales, pero sí se siente en el consumo cotidiano de los hogares.

“Estamos todavía en una situación en donde los ingresos reales no están creciendo lo que deberían crecer. Uno de los problemas que tenemos es que, a pesar de que esos números no se noten en la inflación, son números que están impactando la vida del día a día de la gente”, afirmó.

Crédito de consumo y endeudamiento diario

A la caída de los ingresos reales se suma un fuerte aumento del crédito de consumo. Según los datos citados por Ferreira, este tipo de financiamiento creció 8,8% en seis meses y alcanza un 17% en términos interanuales.

Para el economista, este fenómeno no responde a una mejora en las condiciones económicas, sino a la necesidad de las familias de financiar sus gastos diarios.

Explicó que el crédito de consumo no crece porque los bancos estén atravesando un buen momento, sino porque muchas personas enfrentan ingresos insuficientes y recurren al endeudamiento para sostener su nivel de vida.

Preocupa nivel de endeudamiento

En este contexto, Ferreira advirtió que lo que se está observando es un aumento sostenido del endeudamiento para cubrir necesidades básicas.

“Si vos hacés el paralelismo de los ingresos reales con el crecimiento del 8,8% en el crédito de consumo, en realidad lo que vas a estar viendo un nivel de endeudamiento creciente. En el supermercado una persona con artículos del día paga con tarjeta y pide que se le haga en seis cuotas. Y este tipo de cosas son las que me preocupa, porque la gente está financiando su día a día. Esto me parece complejo y peligroso”, señaló.

El exministro enfatizó que el crecimiento macroeconómico y la inflación controlada son señales positivas. No obstante, advirtió que el escenario sigue siendo complejo mientras estos indicadores no se traduzcan en mejoras concretas en las condiciones que afectan la vida cotidiana de la población.

“Está todo muy bien los premios, la inflación y el crecimiento macro, pero si la gente no siente en el día, la situación es muy compleja”, advirtió.