Observan desconexión entre cifras del BCP con la realidad que vive la gente

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer el viernes último cifras consideradas alentadoras por sus autoridades: un crecimiento económico del 6% y una inflación alineada con la meta del 3,5% en el primer año. Durante la presentación, las autoridades aprovecharon para destacar la gestión económica y el cumplimiento del objetivo de una inflación del 3,5%. Aunque la inflación en alimentos sigue afectando fuertemente a la ciudadanía, con una variación del 10% interanual.

Según el propio discurso oficial, lograr una inflación de 3,5% en un año se interpreta como señal de una política monetaria más eficiente por parte del BCP, al cumplir con su mandato de velar por la estabilidad de precios.

Lindos números para la foto

El economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira cuestionó que estas cifras, aunque “muy lindas para la foto”, no reflejen la realidad que vive la ciudadanía en su día a día.

Ferreira subrayó que, si bien alcanzar la meta de 3,5% de inflación puede resultar “espectacular” en términos técnicos, la cuestión central es cómo se sienten las personas y cómo estas políticas afectan la vida cotidiana de la gente y de las empresas.

Señaló que a la mayoría poco le importan los reconocimientos internacionales al BCP o al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) si en su realidad personal y en sus negocios “no les va bien”. A la gente lo que le importa es que le alcance la plata para llegar al súper”, resumió, aludiendo a la brecha entre los buenos indicadores macroeconómicos y la percepción ciudadana sobre el costo de vida.

La macro sí importa, según BCP

Frente a estas críticas, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, sostuvo que la institución está cumpliendo su mandato de garantizar la estabilidad de precios, lo que —afirmó— permite hoy un crecimiento económico “más sólido y diversificado”. Carvallo insistió en que “la macro sí importa” y defendió que las cifras macroeconómicas son relevantes para explicar los resultados positivos de crecimiento y expansión que, según el BCP, se están experimentando.

No obstante, reconoció que para que estas “bonanzas” lleguen a los sectores de base es necesario apuntar a políticas y reformas que fortalezcan el capital humano y los sectores más vulnerables, así como avanzar en la eliminación de la informalidad, entre otros aspectos que pueden ayudar a una mejor apreciación de este crecimiento

Política cambiaria en la mira: ventas de dólares y tasa de interés

Ferreira también dirigió sus críticas a la gestión de la política cambiaria y monetaria del BCP durante el año. Recordó que, en la primera parte del año, cuando el dólar se encontraba “muy arriba” y llegó a superar la barrera de los G. 8.000, el Banco Central intervino vendiendo dólares para contener la suba de la divisa, lo que “inundó el mercado de dólares”. A mitad de año, la banca matriz había inyectado poco más de US$ 600 millones entre ventas compensatorias e intervenciones directas.

El economista sostuvo que el BCP tenía otra opción: utilizar su “herramienta natural”, la tasa de interés. Sin embargo, cuestionó que la institución optara por mantener la tasa sin cambios, lo que —a su juicio— empezó a afectar la inflación al generar “más liquidez de la necesaria”.

Según describió, las tasas de interés en guaraní y en dólares llegaron a estar casi al mismo nivel.

Divergencias sobre el tipo de cambio

Ferreira señaló que los movimientos del tipo de cambio local se dieron “a contramano del mundo”. Como ejemplo, mencionó que el real brasileño registró una baja similar a la del resto de las monedas, mientras que en el mercado local se observó un comportamiento que definió como una “caída de precipicio o de montaña rusa”, algo que consideró inusual. Al cierre del viernes último, la divisa cerró en G. 6.700 en el cambio efectivo y a G. 6.608 en el cambio interbancario.

En contraste, en la conferencia de prensa del viernes, Carlos Carvallo afirmó que el comportamiento del tipo de cambio está “alineado con la tendencia mundial” y que el BCP no observaba nada anormal. Explicó que el dólar se está debilitando en todos los mercados como resultado de las medidas de política comercial que se están aplicando. Carvallo agregó que el proceso de apreciación del dólar en los primeros meses del año se dio “fuera de las condiciones internacionales” y respondió probablemente a un “efecto puntual de expectativas desalineadas”, incluso calificó ese escenario de “disparatado y no observable”, y sostuvo que el BCP tuvo que intervenir para quebrar esa burbuja.

A su vez, Manuel Ferreira manifestó que no coincide con esa interpretación del titular del BCP y afirmó que el dólar seguía subiendo mientras el Banco Central intervenía en el mercado sin corregir la tasa de interés, lo que, según él, generó un exceso de liquidez. Cuestionó que el BCP no asuma plenamente su rol en la formación de expectativas: recordó que el Banco Central es “el mayor jugador en el mercado de dinero en Paraguay” y considera que tiene las herramientas para cambiar las expectativas, por ejemplo mediante ajustes de la tasa.

Baja del dólar conviene al objetivo de inflación

En ese sentido, Ferreira consideró que, en la práctica, el BCP estaría buscando una mayor baja del dólar con el objetivo de alcanzar la nueva meta inflacionaria de 3,5%.

Señaló que “el BCP fue el único que sigue apretando sus tasas en este momento” y planteó que la función del Banco Central debería ser “darle piso al dólar”, es decir, marcar un nivel a partir del cual la moneda estadounidense no caiga por debajo: “Decir: ‘Hasta acá puedes llegar y, a partir de allí, ya no’”. remarcó finalmente.

La discusión entre las autoridades del BCP y el economista revela una brecha de diagnóstico: mientras el Banco Central reivindica la estabilidad de precios y el crecimiento como logros centrales, Ferreira insiste en que la ciudadanía y las empresas no perciben esos resultados en su economía diaria, y que la gestión de la política monetaria y cambiaria ha tenido efectos que van más allá de la “foto” de las cifras oficiales.