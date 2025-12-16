Chile reduce su participación en la compra de carne paraguaya: Estos son los destinos que van ganando terreno

Chile mantiene liderazgo en compra de carne bovina paraguaya, pero con menor participación relativa.

El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, mencionó que el hato ganadero del país es de aproximadamente 13,5 millones de cabezas, y que Paraguay cuenta con ocho empresas exportadoras de carne bovina y 12 plantas frigoríficas habilitadas para la exportación.

Señaló que Paraguay, con su hato, tiene la posibilidad de faenar aproximadamente 2 millones de cabezas. En los últimos cinco años, este número se mantuvo estable, no por limitaciones industriales, sino por la cantidad del rebaño bovino en el país.

Aumentar el hato

“Para poder crecer en la producción de carne, necesariamente tendremos que aumentar el hato. Paraguay exporta el 70% de la carne que produce, un fenómeno similar al de Uruguay, donde la ganadería y la carne son pilares de la economía en un complejo industrial exportador”, indicó.

Añadió que, en los casos de Brasil y Argentina, que poseen una población grande, la situación es diferente a la de Uruguay y Paraguay, que exportan gran parte de sus productos. En esos países de mayor tamaño, la mayoría de la producción se destina a sus mercados internos.

71 compradores

Según Burt, actualmente la proteína roja paraguaya llega a 71 mercados internacionales, en forma de carne fresca, congelada y menudencias.

“En muchos de estos mercados, la única representación de Paraguay es la carne; no tenemos embajadas y consulados. A través de la colocación de productos cárnicos, estamos proyectando la bandera del país”, sostuvo.

Comentó que los principales mercados de Paraguay, que concentran el 80% de las exportaciones, son Chile, Taiwán, Estados Unidos, Israel, Brasil y Rusia. Además, se trabaja junto al Gobierno Nacional y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) para ampliar la cantidad de mercados y diversificar aún más los destinos, para evitar depender de unos pocos compradores.

Reconfiguración de los mercados

Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Randy Ross, explicó que se tiene una reconfiguración de estos mercados. Esto se debe a que el año pasado Israel no era tan interesante por lo que se tuvo menos volumen. En cambio, este año volvió a ser un mercado importante y se ubicó entre los principales compradores del producto paraguayo.

En el caso de Estados Unidos, y su protagonismo en las adquisiciones de la proteína roja del país, alegó que se debió a que desde el principio de año constató buena demanda y precios.

Pero entre septiembre y octubre fueron meses que favorecieron a Paraguay con el embarque de más productos hacia ese destino.

Chile reduce participación de compra paraguaya

Desde la CPC informaron que la estructura de destinos de la carne bovina paraguaya atraviesa una transformación profunda.

Si bien Chile sigue siendo el principal mercado individual, con 97.685 toneladas exportadas a noviembre de 2025 (29% del total), su participación relativa presenta una tendencia descendente frente al crecimiento de nuevos destinos estratégicos.

En 2021, Chile representaba el 45% del total exportado; en 2022 y 2023, el 40–41%; en 2024, el 36% y actualmente apenas el 29%, reflejando una desconcentración estructural del comercio exterior cárnico paraguayo.

El espacio ganado por otros mercados no indica pérdida de competitividad en Chile, según lo explicado, sino la apertura de nuevos destinos, liderados por Taiwán, Estados Unidos e Israel, que hoy ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente.

Desempeño de Taiwán y EE.UU.

A noviembre de 2025, Taiwán se posiciona como segundo mercado con 44.609 toneladas (13% del total), Estados Unidos en tercer lugar con 42.279 toneladas (13%), e Israel en cuarto puesto con 30.247 toneladas (9%).

En conjunto, estos tres destinos absorbieron 117.136 toneladas (35% del total exportado), configurando un bloque de mercados de alto valor que ya compite en importancia con el liderazgo histórico de Chile.

El gremio industrial señala que la relevancia de este nuevo podio no está solo en el volumen, sino en la calidad estratégica de la demanda.

Taiwán y Estados Unidos registraron en 2025 precios promedio prácticamente idénticos (US$ 6,15/kg y US$ 6,10/kg, respectivamente), mientras que Israel alcanzó el mayor valor unitario entre los grandes destinos, con US$ 6,59/kg