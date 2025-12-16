¡Cuidado con las compras de fin de año! Dos recomendaciones para evitar estafas

En los últimos años, surgieron múltiples denuncias de masivas estafas cometidas por playas de autos y falsos vendedores de inmuebles. Ese tipo de ventas con frecuencia aumenta en esta época del año, tras el cobro del aguinaldo.

Estas son las recomendaciones de la Sedeco:

1. Verificar la confiabilidad del vendedor

La recomendación más importante de Sedeco para evitar caer en estafas o tratos desfavorables es la verificación. Antes de entregar dinero o firmar un contrato, verificá que el proveedor sea confiable.

Para asegurarte de la seriedad y el buen historial de la empresa o persona a la que planeas comprar, podés consultar si ya ha sido sancionada anteriormente.

Para ello, tenés disponible el Registro de Infractores en el sitio oficial: www.sedeco.gov.py.

2. Identifica las señales de alarma

“Muchas ofertas suenan increíbles... hasta que aparece la letra chica,” señala la institución. Es fundamental leer cada detalle y no dejarse llevar solo por las promesas verbales o los precios bajos.

Sedeco detalla una lista de situaciones que podrían constituir cláusulas o prácticas abusivas en los contratos, y que todo consumidor debe tener en cuenta. Estas son algunas de esas señales de alarma:

Publicidad engañosa: Te ofrecen algo que luego resulta ser diferente en el contrato o en la entrega final.

Promesas no escritas: Te aseguran beneficios o condiciones que no están reflejados por escrito en el documento legal.

Costos ocultos: Te exigen el pago de costos o cargos que no te fueron explicados ni detallados al inicio de las conversaciones.

Modificaciones repentinas: Cambios unilaterales del contrato (sin tu consentimiento) o cambios en cuotas/plazos sin previo aviso.

Penalidades desproporcionadas: Multas o penalidades por incumplimiento que son extremadamente exageradas.

Incertidumbre en la entrega: Ausencia de plazos de entrega reales y concretos.

La secretaría resalta que la información es la mejor herramienta para proteger tu inversión y tus derechos como consumidor. Por ello, antes de comprar un bien de alto valor, informate y desconfía de cualquier trato que parezca demasiado bueno o que te presione a firmar rápidamente. “¡Cuida tu plata!“, exhorta la Sedeco.