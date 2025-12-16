Huelga de choferes: INE revela cuántas personas deciden no usar transporte público

Son 207.000 personas de Asunción y 19 distritos del área metropolitana que utilizan los buses de transporte público para movilizarse, según la encuesta de movilidad realizada en el 2021 por el INE.

El total de viajes que se realizan en la zona son 2.477.000 en todos los medios de transporte, de los cuales el 15,3% son en unidades de transporte público, lo que equivaldría a 377.000 viajes por día.

Iván Ojeda, director del INE, hizo la salvedad de que estas cifras se realizaron cuando las personas empezaron a movilizarse una vez levantadas las medidas de cuarentena, durante la pandemia del COVID-19.

Agregó que cada viaje que se contabilizó en esta encuesta era considerado incluso los que se realizaron a pie en una distancia de 1.000 metros.

Viajes en moto

También el INE estima que los viajes en motocicleta son cerca de 260.000 por día, con el promedio de una persona por cada viaje, e incluso, el promedio de pasajeros por cada vehículo es de 1,2, cifra que incluye a los viajes en autos.

“Medimos en esta encuesta la posesión de vehículos por hogar y tipo. El 54% de los hogares nos dijo que tenía un auto o equivalente. El 22% tiene moto, el 28% tiene bicicleta y el 25% está sin vehículo”, detalló Ojeda.

También la cantidad de motocicletas por hogar es del 49,5% de las viviendas particulares ocupadas, lo que significaría que de los 1.700.000 hogares que existen, 865.000 tienen al menos una motocicleta.

El director del INE recordó que la mayoría de la gente viajaba con destino Asunción y área metropolitana, pero que hoy día existe un cambio en la costumbre de la gente que se mueve entre las ciudades aledañas a la capital y ya no entra a Asunción; sin embargo, hay itinerarios que una persona que quiere salir de Limpio e ir a Villa Elisa tiene que pasearse por toda Asunción.

“Hay itinerarios actualmente que fueron diseñados para cuatro décadas anteriores y siguen vigentes. Entonces, por ahí viene también la reforma al transporte público que está planteando el viceministerio”, indicó.

No quieren salir de su casa

Señaló que mucha gente utiliza moto y deja el transporte público, como también mucha gente deja el taxi para utilizar plataformas, que hoy en día es 3% el porcentaje de los viajes, mientras que los taxis son del 2%.

El 44,7% de los viajes son en automóvil. Le sigue en un 21% a pie corto, que se consideran los viajes de 10 cuadras o más.

“La gente no quiere salir de su casa. Lo que vemos es que el 50% de los que se movilizan para ir a trabajar”, concluyó Ojeda.