Esquema de facturas falsas habría movilizado más de G. 775.000 millones en Katueté

El Ministerio Público, bajo la dirección de un equipo fiscal integrado por Francisco Cabrera, Luz Guerrero y Elena Fiore, encabezó una serie de allanamientos en el marco de una investigación que pone la lupa sobre el uso masivo de facturas de contenido falso.

La denuncia, presentada originalmente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), revela una red de defraudación que operó con impunidad entre los años 2019 y 2022.

De acuerdo con los elementos recabados, el esquema delictivo tendría su epicentro en un estudio contable ubicado en la ciudad de Katueté, Canindeyú.

Desde este despacho se habría liderado la creación y gestión de las denominadas “empresas de maletín”, cuya única función era emitir documentación apócrifa para respaldar actividades inexistentes en el rubro agrícola.

Esta ingeniería financiera se basaba en transacciones ficticias diseñadas exclusivamente para abultar costos y evadir impuestos.

Bajo el ropaje de la legalidad, las facturas cuestionadas certificaban conceptos clave del sector agroindustrial, tales como la supuesta venta de agroquímicos, la fumigación y siembra, además de complejos trabajos con maquinaria pesada; todo con el único fin de engañar al fisco y justificar gastos que nunca ocurrieron.

El impacto en números

La investigación permitió identificar a 16 contribuyentes cuyos datos habrían sido utilizados de manera irregular para la emisión de comprobantes, mientras que otros 89 contribuyentes se habrían beneficiado al utilizar dicha documentación para evadir al fisco.

Según la dirección, el esquema habría movilizado un monto global superior a G. 775.000 millones y el daño patrimonial confirmado al Estado paraguayo asciende, hasta el momento, a más de G. 138.000 millones en concepto de impuestos no ingresados.

Consecuencias penales

Desde la DNIT informaron que los contribuyentes involucrados en este esquema no solo se exponen a millonarios ajustes tributarios y multas, sino también a responsabilidades penales por la producción y uso de documentos no auténticos.

Las autoridades advirtieron que los controles se intensificarán en los sectores de alto riesgo para frenar el avance de estas organizaciones defraudadoras.

