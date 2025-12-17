Titular de la DNIT reclama resultados reales al Ministerio Público

En la tarde de ayer, martes 16, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) presentó su informe de Rendición de Cuentas del año 2025 en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP).

La exposición estuvo a cargo del director de la institución, Óscar Orué, quien repasó los principales resultados de la gestión actual y puso especial énfasis en la labor de control y fiscalización tributaria.

En ese contexto, dirigió un llamado directo al Ministerio Público al considerar que el combate a la evasión fiscal no puede limitarse a la detección y denuncia administrativa, sino que requiere avances concretos en el ámbito judicial.

“Instamos al Ministerio Público a que nos apoye en este trabajo. Creemos que todavía podemos consolidar más ese trabajo coordinado”, afirmó Orué durante su intervención al remarcar que la DNIT actúa como aliado estratégico en la lucha contra estos delitos.

El jefe de la DNIT expresó que la falta de resultados efectivos en las denuncias termina afectando a la economía, al comercio y a los servicios. Agregó que la persecución de la evasión fiscal es clave para garantizar un sistema tributario sostenible.

“Es fundamental que el Ministerio Público realmente nos acompañe en esta lucha”, insistió, al advertir sobre el impacto adverso que esos delitos generan en la actividad económica formal.

Denuncias millonarias

Durante la presentación, Orué informó que en lo que va del año la DNIT presentó 416 denuncias ante la Fiscalía, que involucran a 811 contribuyentes, por un monto superior a los G. 2 billones, presuntamente evadidos al Fisco.

Según explicó, estos casos surgen de procesos de fiscalización tributaria y aduanera así como de la aplicación de nuevos mecanismos de control basados en tecnología.

En ese sentido, destacó la implementación del primer plan de mejora de cumplimiento enfocado en la detección de facturas duplicadas, un sistema que funciona de manera completamente automatizada, sin intervención discrecional de funcionarios.

Este mecanismo permitió notificar a más de 3.000 contribuyentes, incluidos funcionarios de la propia institución, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la gestión de riesgos y la transparencia en los controles.

También defendió la intensificación de los controles preventivos y disuasivos, incluso en sectores donde se registraron cuestionamientos.

“No puede haber en Paraguay lugares o zonas liberadas. Todos tenemos la obligación de cumplir, no debe haber contribuyentes de primera y de segunda”, señaló, al vincular la formalización de la economía con la necesidad de evitar futuros debates sobre aumentos de impuestos.

Cumplir para no subir

Finalmente, reiteró que el fortalecimiento del cumplimiento tributario es el camino elegido por el Gobierno para sostener el sistema impositivo sin crear nuevos gravámenes, en línea con el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo, dijo.

Sostuvo que la ampliación de la base de contribuyentes y la reducción de la evasión resultan claves para evitar presiones futuras sobre la política fiscal, especialmente en un contexto donde el margen para introducir cambios impositivos es limitado.

No obstante, refirió que ese objetivo solo puede consolidarse si las denuncias presentadas por la DNIT avanzan más allá de la etapa administrativa y derivan en respuestas concretas en el ámbito judicial.

En ese marco, advirtió que el combate a la evasión requiere una acción integral del Estado, que articule el trabajo de las distintas instituciones involucradas.

