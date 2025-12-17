Ratifican inestabilidad financiera y colapso de caja fiscal para el 2028

Sin grandes novedades a más de lo que ya se sabe sobre la grave situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Función Pública, la Comisión Especial dirigida por el diputado Edgar Olmedo Silva (ANR), concluyó ayer su misión y recomendó la reforma integral del fondo previsional público a fin de evitar un colapso financiero del sistema en el corto plazo. Si bien el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández aseguró recientemente que presentarán el proyecto de reforma de la Caja Fiscal antes de fin de año, hasta ayer, no tuvo entrada ningún plan referente al mismo.

En lo que va de este año hasta noviembre, el déficit en la Caja Fiscal ya llegaba a US$ 345 millones y al sumar el saldo rojo en la última década ya supera los US$ 1.600 millones, cifra que mes tras mes se cubre con recursos del Tesoro, o sea con los impuestos de los contribuyentes.

De acuerdo con el informe que la Comisión Especial para el estudio de Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones presento ayer al titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre, los datos analizados indican un punto de inflexión crítico. Por un lado, confirman que los recursos excedentes del Programa Civil, indefectiblemente se agotarían para el año 2027 y que para el año 2028 el sistema carecerá de reservas, situación que elevará el déficit a un total estimado de US$ 683 millones, el doble prácticamente de lo que se tiene actualmente.

Severa fragmentación

Además, la comisión también ratificó que el sistema padece de una severa fragmentación normativa lo que fomenta la inequidad estructural. Detallan que si bien los sectores aportan la misma tasa del 16%, los beneficios y requisitos de retiros son dispares. Así detallan que los sectores como las Fuerzas Públicas y el Magisterio Nacional permiten el retiro a edades muy tempranas (promedio de 53 y 51 años respectivamente), generando una relación activo/pasivo crítica.

El informe también concluye en que el fondo de jubilaciones arrastra un desequilibrio actuarial debido a la distorsión que existe en la tasa de sustitución entre un sector y otro. Así por ejemplo, detallaron que en el sector de Fuerzas Armadas y Policiales, el haber jubilatorio promedio supera al salario del personal activo. Actualmente, el 84% del déficit acumulado proviene del programa no civil, financiado por el Tesoro.

La citada comisión expresa también la necesidad de una convergencia del sistema a los modelos regionales, como Brasil, Uruguay y Chile que encararon reformas aumentando la edad mínima para el retiro, revisión de años de aportes y otros.

Recomiendan reforma integral

En virtud de estos puntos, la comisión especial recomendó la reforma integral y paramétrica mediante una nueva legislación, orientada a corregir las asimetrías y evitar el colapso financiero del sistema previsional público a corto plazo.