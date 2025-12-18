Concentración de inversiones del IPS en CDA, pese a compromisos de largo plazo

El portafolio en guaraníes asciende a G. 16,73 billones, con un rendimiento promedio ponderado de 8,98% y un plazo promedio de 5 años. La magnitud de este segmento refleja una clara preferencia por la moneda local, lo que reduce el riesgo cambiario dado que las obligaciones del IPS también se expresan mayoritariamente en guaraníes.

Sin embargo, esta decisión expone al portafolio de forma directa a la evolución de la inflación doméstica y a la capacidad del sistema financiero local de ofrecer instrumentos con retornos reales sostenidos en el tiempo.

Dentro de este bloque, los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) concentran el 46,78% del total, con un rendimiento de 9,22% y un plazo promedio de 4 años. Esta elevada participación plantea interrogantes sobre el grado de diversificación efectiva del portafolio. Si bien los CDA’s ofrecen previsibilidad y bajo riesgo crediticio, su peso dominante implica una alta dependencia de un solo tipo de instrumento y de las condiciones de tasas del sistema financiero local.

Los bonos, que representan el 27,53% del portafolio en guaraníes, presentan un rendimiento inferior, de 7,57%, y un plazo promedio de 7 años. Esta combinación sugiere una apuesta por estabilidad y duración, aunque con retornos más acotados y sujeto a la evolución del mercado de capitales doméstico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un componente particularmente relevante es el de préstamos a funcionarios, jubilados y pensionados, que totaliza G. 3,30 billones y explica el 19,77% del portafolio en guaraníes. Este segmento ofrece el mayor rendimiento de la cartera local, con 11,31%, y un plazo promedio de 8 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PGN 2025: Ejecutivo autoriza ampliación para IPS y MOPC

No obstante, más allá de su atractivo financiero, estos préstamos incorporan riesgos específicos, como la dependencia de la capacidad de repago de los propios beneficiarios del sistema y la posible tensión entre objetivos financieros y objetivos sociales.

Los títulos de crédito, con una participación de apenas 3,66% y un plazo promedio de 20 años, reflejan una exposición limitada a instrumentos de muy largo plazo, lo que podría interpretarse como una señal de cautela frente a compromisos de duración extensa.

Por su parte, la Caja y Equivalentes representan el 2,27% del portafolio en guaraníes, lo que sugiere una liquidez acotada en términos relativos, adecuada para la operativa corriente, pero que deja poco margen ante escenarios de estrés financiero.

En dólares americanos, el portafolio alcanza US$ 146.716.802,73, con un rendimiento promedio de 5,76% y un plazo promedio de 4 años. La estructura en moneda extranjera presenta una concentración aún más marcada que en guaraníes. Los CDA explican el 92,79% del total, con US$ 136.138.750, un rendimiento de 5,88% y un plazo de 5 años.

Los bonos en dólares, así como la Caja y Equivalentes tienen participaciones marginales, del 2,59% y 4,62%, respectivamente. Si bien estos montos aportan algo de flexibilidad, su peso reducido indica que la exposición externa del IPS cumple más una función táctica que estratégica.

En un contexto regional e internacional volátil, esta baja diversificación en moneda extranjera podría limitar la capacidad del portafolio para amortiguar escenarios adversos en la economía local.

En términos generales, la cartera del IPS muestra una orientación prudente, pero también altamente concentrada, tanto por moneda como por tipo de instrumento. La prioridad otorgada a la estabilidad y a la previsibilidad de corto y mediano plazo parece haber relegado una discusión más profunda sobre la diversificación, el manejo de riesgos de largo plazo y la capacidad del portafolio para sostener rendimientos reales consistentes frente a cambios estructurales en la economía.

Lea más: Fondos del IPS: temen por sistema financiero y jubilados a causa de Ueno

Así, más que un respaldo automático a la estrategia vigente, los datos del Instituto de Previsión Social invitan a un debate necesario sobre el equilibrio entre seguridad, rentabilidad y diversificación. En un sistema previsional con compromisos crecientes a corto, mediano y largo plazo, la composición del portafolio no solo debe evaluarse por su desempeño actual, sino también por su resiliencia futura.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.