UGP reclama reglas claras y advierte que la burocracia encarece la producción

El ingeniero Héctor Cristaldo señaló que el 2025 fue “un año muy desafiante” para el sector productivo. Dijo que estuvo marcado por los costos elevados y precios en descenso. “La eficiencia fue clave”, sostuvo.

“La campaña más fuerte es la de soja y hubo dos Paraguay en esa campaña”, afirmó, al describir una marcada diferencia entre regiones. Según explicó, el centro, este y sur de la Región Oriental registraron muy buenos rendimientos, mientras que el norte atravesó un año “muy malo” por tercer período consecutivo.

Cristaldo detalló que las zonas con buenos resultados alcanzaron un promedio de 3.100 kilos por hectárea, mientras que en el norte el rendimiento fue de apenas 1.300 kilos por hectárea, debido a las reiteradas dificultades climáticas.

“Pero gente del norte es firme, no se entrega y este año está con todo para salir adelante”, sostuvo.

En términos generales, Cristaldo calificó el balance del año como positivo, aunque insistió en que el sector necesita condiciones claras para seguir aportando al desarrollo del país.

Seguridad jurídica y burocracia

Entre los principales reclamos del sector productivo, el ingeniero mencionó la necesidad de reglas claras, seguridad jurídica y seguridad física, además de una urgente simplificación de trámites.

“La burocracia es totalmente una materia pendiente”, sostuvo. Cristaldo advirtió que cada vez surgen más iniciativas que suman trámites, incluso en las municipalidades, que suman procesos en cuestiones que —según el gremio— corresponden a jurisdicción nacional.

En ese sentido, Cristaldo cuestionó el proyecto de ley propone que pago del impuesto inmobiliario sea obligatorio para obtener certificado tributario. Señaló que eso implicará mayores costos y trabas para profesionales y empresas.

“Las constructoras que trabajan en más de un distrito van a tener que tener la patente al día en cada municipio. Espectacular cómo va a subir el costo de las obras”, advirtió.

Expectativas favorables para la campaña 2025-2026

De cara al 2026, el presidente de la UGP expresó una proyección muy favorable, destacando que la campaña agrícola 2025-2026 comenzó con condiciones climáticas distintas a años anteriores.

“Desde agosto se dieron buenas lluvias, temperaturas más amenas y precipitaciones constantes”, explicó. Cristaldo subrayó que existe una buena perspectiva y que una cosecha favorable tendría un impacto positivo en la economía nacional.

“Una buena cosecha va a significar un buen año económico para el país”, concluyó.