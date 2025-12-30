Contener inflación cerca de la meta costó al BCP unos US$ 130 millones

Mantener la inflación dentro del rango meta del 3,5+-2% costó al Banco Central del Paraguay (BCP) alrededor de G. 898.379 millones (unos 130 millones de dólares al cambio actual) al mes de noviembre del presente año y representa principalmente a gastos que el ente monetario central debe incurrir para garantizar la estabilidad de la moneda.

Los gastos de la política monetaria en el periodo señalado (de enero a noviembre) estaban conformados en una mayor parte, casi el 57%, por los intereses que pagó el BCP en concepto de colocación de los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) en bancos del sistema financiero, por G. 504.104 millones (US$ 75 millones).

El restante de los gastos de política monetaria se encuentra conformado por encaje legal (garantía sobre depósitos) por valor de G. 338.191 millones y la producción de instrumentos de política, como impresión de billetes y acuñación de monedas por G. 52.507 millones, entre otros.

Lea más: Inflación: ¿A cuánto asciende el costo de la política monetaria a setiembre?

En los últimos meses, la variación general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha mostrado desaceleración, por la baja de precios en algunos rubros puntuales como combustibles y otros bienes importados, este último por el impacto de la reducción del dólar. Al cierre de noviembre la inflación fue del 0,2% mensual y del 4,1% interanual, acercándose al rango meta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque la inflación general está ligeramente por encima de la meta, los precios en el grupo de alimentos siguen elevados, con una inflación interanual del 10%, de acuerdo con los datos oficiales del Banco Central.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En relación al resultado inflacionario del año, el BCP dará a conocer en la fecha las cifras finales de la variación de precios, que según adelantaron estaría en alrededor del 3,6% interanual.

Intereses pagados a los bancos por IRM

El BCP paga estos intereses por la colocación de sus bonos o Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), con lo cual el ente monetario controla la circulación de dinero y capta de los bancos recursos ociosos que pueden presionar en una mayor inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Así, cuando la inflación se encuentra elevada por un exceso de dinero o circulante, el BCP eleva la tasa de interés para captar esos recursos de los bancos y mantener la estabilidad de la moneda.

Lea más: BCP: “inflación controlada”, pero con carnes y frutas al alza

En contrapartida, cuando hay una liquidez ajustada o cuando se busca incentivar el crédito al público, el BCP baja sus tasas de interés, reduciendo el incentivo para los bancos que buscan colocar su dinero en la banca matriz. Sin embargo, por más que se reduzca el incentivo, muchas intermediarias optan por seguir depositando en el BCP, debido a que les representa menor riesgo.

En el contexto actual de que la inflación general se ha estabilizado, el BCP también ha pausado el ajuste de sus tasas de interés.

La tasa de política monetaria, que está en 6%, es el principal instrumento que posee el BCP para mantener la inflaciónen torno a la meta.