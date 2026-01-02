El aguinaldo impulsa una inyección salarial de US$ 1.712 millones

El análisis del ente industrial muestra que más del 40% de la población ocupada -correspondiente al sector formal- percibe este beneficio. Mientras que el monto promedio percibido ronda los G. 5 millones por trabajador, de acuerdo con lo observado en la tabla 1 que refleja los salarios aproximados de cada caja de jubilación.

El estudio también exhibe que sin sumar el pago de jubilados llegaría igualmente a US$ 1.597millones, lo que sería 19,1% superior al desembolsado en diciembre de 2024, que fue de US$ 341 millones en pagos extras.

Inyección económica

Señala que la inyección que genera el salario adicional de US$ 856 millones a trabajadores formales activos y jubilados al sistema económico “no se concentra en pocos actores”.

“Ese monto se dispersa diariamente en compras pequeñas, servicios personales, gastronomía, logística, y pagos de deudas acumuladas”, resalta.

Además indica que el aguinaldo también se convierte en espacio financiero para regularizar obligación atrasada, alquileres y créditos de consumo reduciendo presiones sobre el sistema financiero informal, que suele operar con tasas muy elevadas y riesgo social considerable.

Efecto multiplicador de US$ 4200 millones

El pago extra para el trabajador en fin de año representa uno de los mayores movimientos de capital del año. El efecto multiplicador asociado a ese monto extra para el trabajador, de acuerdo con el Centro Económico “no tiene un efecto meramente transitorio”. Esto debido a que los recursos circulan y dinamizan el mercado interno y expanden su impacto hasta alcanzar un efecto agregado.

En ese sentido, el estudio estima que la inyección adicional del aguinaldo podría traducirse en un impacto económico agregado del orden de US$ 4.200 millones, dinamizando ingresos, empleo y recaudación en el conjunto del entramado económico paraguayo.

“En términos prácticos: un solo flujo inicial acciona a una maquinaria que dinamiza ingresos, empleo y recaudación en todo el entramado económico”, explica.

Dificultades

El informe también alerta sobre las dificultades que muchas mipymes enfrentan para cumplir con esta obligación. Esto debido a que el cumplimiento del aguinaldo exige planificación financiera durante todo el año.

“Cuando esto no ocurre, las empresas pequeñas recurren al endeudamiento o en algunos casos, incumplen con el pago, lo que genera tensiones y riesgos laborales”, alegan.

En perspectiva, añade que el impacto del aguinaldo va mucho más allá del impulso económico puntual que genera cada diciembre.

Como destaca el Centro Económico en su estudio, “cumple una doble función estratégica, al actuar como derecho laboral que protege el ingreso real de los trabajadores frente al alza de precios, y como motor estacional que dinamiza la economía a través del consumo, el alivio financiero a hogares endeudados, y el fortalecimiento de cadenas productivas clave”.

Sin embargo, el verdadero desafío y oportunidad, alega, está en trascender ese efecto transitorio.

“Extender los beneficios que genera este ingreso adicional exige avanzar hacia una mayor productividad, acelerar la formalización progresiva, garantizar pagos oportunos por parte del Estado, y fomentar un entorno de financiamiento estable”, subraya.

A su vez, convertir ese estímulo puntual en una dinámica de crecimiento sostenido y bienestar social requiere una visión de país anclada en el trabajo formal, la industrialización y la estabilidad institucional.