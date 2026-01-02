La cotización del dólar cayó 15% en 2025 y abre en G. 6.650 en primer día

El mercado de cambios, abre este primer día operativo con un dólar depreciado, con una caída del 15% en el año 2025, llegando a su valor mínimo que no alcanzaba desde inicio de la pandemia en marzo del 2020.

Las operaciones en el mercado de cambios cerraron en G. 6.650 en el cambio efectivo en el último día operativo del 2025, que representa G. 1.100 menos de lo costaba un dólar en diciembre del 2024 cuando cerró ese año cotizando a G. 7.750, de acuerdo con el histórico de cotizaciones de las casas de cambio. En cuanto al cambio interbancario, también persiste en la senda de caída y cerró las operaciones cotizando a G. 6.575, valor que no llegaba desde periodo de la pandemia hacia marzo del 2020, según se puede observar en el histórico de cotizaciones del Banco Central del Paraguay (BCP).

¿Cómo arrancan las cotizaciones en el primer día del 2026?

Considerando el valor de cierre de las operaciones, la cotización de la divisa estadounidense en el primer día operativo del año que es hoy viernes 2 de enero, arranca en G. 6.650 en el cambio efectivo y a G. 6.575 en el cambio interbancario.

¿Qué factores inciden en cotización?

Expertos explican que la cotización de la divisa está explicada mayormente por la influencia del contexto externo por las decisiones de políticas económicas de los Estados Unidos para favorecer la competitividad de sus productos, algo sobre el cual no tenemos poder de incidencia. Ellos están tratando de que sea más barato Estados Unidos, que sean más baratos frente a otros mercados.

Por otro lado, también hay una fuerte inyección de divisas por las inversiones que se están concretando, aumentando la oferta de divisas y presionando por ende la cotización a la baja.

De acuerdo con las perspectivas que observan del mercado, todo indica que va a haber mucho movimiento económico y que va a haber recursos que vendrán a transformar en inversión local.

En este contexto, agentes opinan que la baja del dólar tendrá un efecto directo en el bolsillo del consumidor, con reducciones de entre 5% y 10% en productos importados, efecto que ya se pudo notar en el resultado de inflación de diciembre último