Itaipú exhibe ejecución de gastos sociales en 2025, cuyo uso sigue siendo discrecional

En su balance de cierre del ejercicio 2025, Itaipú presentó un extenso recuento de lo que denomina “inversiones estratégicas” en beneficio de la población paraguaya. Según el documento oficial, la entidad realizó millonarios desembolsos en infraestructura vial, salud y seguridad nacional, en lo que califican como una coordinación directa con el Gobierno Central.

Sin embargo, este flujo de dinero sigue operando como un “presupuesto paralelo” que escapa al rigor del Presupuesto General de la Nación (PGN) y a los mecanismos de transparencia del Estado.

En el desglose de los gastos, el área de salud pública aparece como la principal beneficiaria con un aporte superior a los US$ 400 millones. Estos fondos fueron destinados al equipamiento de los hospitales generales de Itapúa y Coronel Oviedo, además de la modernización del Hospital Nacional de Itauguá y la entrega de 217 ambulancias al Ministerio de Salud.

Lea más: Primo político de Primera Dama y Santi Peña, beneficiado con millonaria compra de libros para el MEC

No obstante, la crítica recurrente reside en que estas adquisiciones se realizan bajo el régimen de “gastos discrecionales”, permitiendo a la binacional saltarse la Ley de Contrataciones Públicas y favorecer procesos de adjudicación que eluden la competencia abierta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La seguridad nacional también ocupó un lugar central en la agenda del 2025 con una inversión de US$ 90 millones. Los recursos permitieron la entrega de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas y 2.800 equipos de comunicación para la Policía Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien estas entregas son presentadas como logros de gestión, diversos sectores denuncian que el uso de estas herramientas suele tener un fuerte sesgo proselitista.

Lea más: Itaipú inaugura su cuestionada Villa Navideña en Ciudad del Este

En el ámbito educativo y de infraestructura vial, Itaipú destacó la distribución más de 328.000 mobiliarios pedagógicos escolares en escuelas y colegios públicos (pupitres chinos) y el avance de obras emblemáticas, tales como el Colegio Nacional de la Capital y el Colegio Técnico Nacional.

Igualmente, con recursos de la binacional se concretaron las adjudicaciones para la construcción de 17 Centros Educativos Modelo en varias ciudades del país.

Se resalta la habilitación del Puente de la Integración y el progreso del 80% en la construcción del Puente de la Bioceánica, sumado al inicio del denominado Plan 1.000 para la mejora de caminos departamentales.

Lea más: Peña tampoco destinó en el 2025 dinero adicional de Itaipú a la ANDE

El balance incluye proyectos en cultura, como la puesta en valor de sitios históricos y la cuestionada Villa Navideña en Alto Paraná, evento tildado de despilfarro frente a las carencias persistentes, sobre todo en los hospitales públicos.

Asimismo, en el sector energético -para el que Santiago Peña prometió destinar recursos de los adicionales millones para gastos sociales obtenidos en la negociación de la tarifa para 2024, 2025 y 2026-, solo se menciona la instalación de la Planta Solar Flotante en el embalse de Itaipú.

Cabe recordar que parlamentarios de Brasil calificaron que estos gastos sociales son “irregulares”. El argumento técnico es que estos desembolsos se basan en Notas Reversales que carecen de ratificación legislativa, lo que los vuelve jurídicamente nulos.