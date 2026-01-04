Afirman que plan de reforma es más de lo mismo y vaticinan demandas

El proyecto de Ley de Reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público que fue presentado por el Ejecutivo el pasado martes 30 de diciembre y que está en estudio en la Comisión Permanente del Congreso sigue despertando reacciones tanto a favor de los que consideran que la reforma ya no se puede esperar, como de los que están en contra de los cambios propuestos.

La Caja Fiscal sumó en once meses un saldo rojo de US$ 345 millones, mientras que el déficit acumulado en la última década ya ronda los US$ 1.600 millones, que fue financiado con impuestos de los ciudadanos. De ahí la urgencia de un saneamiento antes que colapse el fondo.

De aprobarse el texto como está redactado, los cambios afectarían principalmente a los docentes de escuelas, colegios y universidades, a militares, policías y magistrados judiciales que no tienen edad mínima para jubilación, además gozan de parámetros muy distintos sobre años de aportes y base para el haber jubilatorio.

El plan busca equiparar la edad mínima para la jubilación a 57 años (extraordinaria) y 62 años (ordinaria), también propone elevar la contribución de afiliados del 16% al 19% y equiparar la base para el cálculo para el haber jubilatorio en cuanto al promedio de ingresos de los últimos cinco años.

Desde las Fuerzas Armadas de la Nación, se sumaron al rechazo varios gremios y referentes. Así el coronel retirado Felipe Mercado Larramendia, autor del libro “Reforma Integral de la Caja Fiscal” expuso que la propuesta del Ejecutivo “es un poco más de lo mismo” y que de la forma planteada no representará un cambio significativo y que tampoco evitará el colapso.

Señala que el proyecto del Ejecutivo mantiene privilegios sectoriales, y no garantiza la sostenibilidad del fondo. En la propuesta de la reforma integral, señalan que se requiere por un lado mayor aporte estatal (alrededor del 12%), también prevé la incorporación de nuevas fuentes de inversiones rentables para garantizar la sostenibilidad en el tiempo.

“Sus proyecciones optimistas sin respaldo apuntan a la cobertura de apenas del 50% del déficit actual de US$ 340 millones; es decir, seguirá un déficit anual de US$ 170 millones que seguirá dependiendo de subsidios fiscales, arriesgando colapso demográfico”, dijo.

Mercado menciona igualmente que el proyecto del Ejecutivo contiene errores que pueden costar demandas por incumplimiento constitucional. La Corte Suprema de Justicia ha fallado reiteradamente (Acuerdo y Sentencia N° 772/2011, AI N° 385/2010) declarando inconstitucional la actualización parcial de los haberes jubilatorios.

Médicos en pie de guerra

Por otra parte, el proyecto de reforma de la Caja Fiscal que no contempla cambios para el régimen jubilatorio del personal de salud en su versión actual, también está siendo observado por este sector. El Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) advirtió que no aceptará eventuales modificaciones durante el tratamiento legislativo. El gremio planteó alternativas de financiamiento y cuestionó la asimetría entre los distintos regímenes.

La secretaria general del Sindicato Dra. Rosanna González sostuvo que el régimen jubilatorio médico vigente no constituye un privilegio, y advirtió que el sindicato no permitirá modificaciones a los criterios actuales de retiro del personal de salud.

“La postura inicial del gremio médico es estar atentos, pues todo se decidirá en el Congreso. Ya fuimos suficientemente claros: Si nos cambian algún punto de nuestra ley, nosotros nos vamos al paro a nivel país”, afirmó.

Actualmente, los médicos pueden acceder a la jubilación ordinaria con 30 años de aporte y 60 años de edad, percibiendo el 100% del haber promedio de los últimos tres años, según el régimen vigente.

Uno de los principales cuestionamientos del sector apunta a la asimetría entre los distintos regímenes jubilatorios del Estado.

La doctora indicó también que los mismos criterios deberían aplicarse también a la caja parlamentaria, que hoy se mantiene al margen de los cambios propuestos.

“No puede ser que nosotros tengamos una jubilación de 30 años de aporte y 60 años de edad con el 100%, y que ellos se jubilen con 15 años de aporte y 55 años de edad, también con el 100%, con salarios de hasta G. 38 millones mensuales”, cuestionó la dirigente gremial.