Jubilación de docentes a los 57 años puede hacer frente al déficit creciente del sector

El Proyecto de Ley “Que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” plantea un conjunto de modificaciones destinadas a mejorar la sostenibilidad financiera y fortalecer la equidad intergeneracional de la Caja Fiscal.

Entre los principales cambios pretendidos está justamente equiparar las exigencias sobre los sectores deficitarios: docentes, policías, militares y magistrados judiciales.

Se buscan igualar a todos en la edad mínima para la jubilación: extraordinaria a 57 años y la ordinaria a 62 años. También proponen aumentar el aporte del afiliado del 16% al 19%, más un aporte estatal del 3%. Además, se busca equiparar la base para el cálculo del haber jubilatorio sobre el promedio de ingresos de los últimos 5 años.

“Básicamente, lo que nosotros hacemos es ir monitoreando las jubilaciones en todos los sectores. En caso del Magisterio Nacional y docentes universitarios, ellos no cuentan con una edad mínima de jubilación”, Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas.

Seguido agregó: “Lo que vemos es que en promedio, en el caso del Magisterio Nacional, se jubilan a los 52 años e incluso hay casos que se jubilan con 40 años o incluso menos. Entonces, a partir de allí es que se hacen las estimaciones de impacto”.

“El parámetro que más impacto tiene en el sistema financiero es la edad. La edad observada de jubilación que se ve en los docentes es 52 años y subir a 55 todavía es bastante insuficiente. Entonces, vemos que 57 años es una edad que sí produce los ahorros o las contenciones de gasto que pueden hacer frente al déficit creciente del sector”, aclaró la Gerente.

Desde el 2015 a la fecha, el déficit acumulado en la Caja de Jubilaciones y pensiones de la función pública ya llega a los US$ 1.600 millones. Solo en este año, al mes de noviembre, el saldo rojo fue de US$ 335 millones, superando a todo el 2024 y duplicando el monto alcanzado en el 2023 cuando asumió este gobierno

Si todo esto se aprueba así como pide el Ministerio de Economía, “en los primeros cinco años se va a estar moviendo entre el 50 y el 60% de reducción del déficit que se tendría en esos años”, comentó Liz Coronel.

En lo que respecta a su puesta en vigencia, el proyecto de ley, en el penúltimo artículo, habla de que entrará en vigencia en el siguiente ejercicio fiscal al de su promulgación. “Es decir, si se promulga este año, en marzo, va a empezar a regir a partir del 1 de enero del año que viene, 2027″.

Con relación a los docentes que ya lleguen a los 25 años de aporte cuando se ponga en vigencia esta ley, la Gerente Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que van a poder jubilarse bajo la ley actual, pero también podrían decidir jubilarse bajo la nueva ley.